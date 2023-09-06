Шелтон сыграет с Джоковичем в полуфинале US Open

Американский теннисиствышел в полуфинал US Open.

В четвертьфинальном матче он четырех сетах переиграл соотечественника Фрэнсиса Тиафо — 6:2, 3:6, 7:6 (9:7), 6:2.

Теннисисты провели на корте 3 часа и 9 минут. Шелтон 14 раз подал навылет, реализовал семь брейк-поинтов из 15 и допустил 11 двойных ошибок. На счету Тиафо семь эйсов, четыре реализованных брейк-поинта из шести и четыре двойные ошибки.

За выход в финал US Open Бен Шелтон поборется с 23-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.