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    Ольховский высоко оценил форму Звонаревой

    Теннис Прогнозы на теннис WTA US Open Вера Звонарева
    Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о кондициях российской теннисистки Веры Звонаревой. Ранее спортсменка пробилась в основную сетку US Open 2023.

    Вера Звонарева
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    Вера Звонарева

    «То, что она прошла квалификацию — это очень здорово. Здорово еще и то, что она не берет wild card, а по спортивному проходит отбор в основную часть. Недавняя победа в паре на турнире в Вашингтоне и выход в основную часть US Open говорит о том, что она возвращается на хороший уровень, и если здоровье позволяет, у нее есть желание играть, почему бы ей не продолжать», — приводит ТАСС слова Ольховского.

    38-летняя Звонарева является победительницей 25 турниров уровня WTA.

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