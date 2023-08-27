Ольховский высоко оценил форму Звонаревой

Победитель двух турниров «Большого шлема» в микстевысказался о кондициях российской теннисистки. Ранее спортсменка пробилась в основную сетку US Open 2023.

«То, что она прошла квалификацию — это очень здорово. Здорово еще и то, что она не берет wild card, а по спортивному проходит отбор в основную часть. Недавняя победа в паре на турнире в Вашингтоне и выход в основную часть US Open говорит о том, что она возвращается на хороший уровень, и если здоровье позволяет, у нее есть желание играть, почему бы ей не продолжать», — приводит ТАСС слова Ольховского.

38-летняя Звонарева является победительницей 25 турниров уровня WTA.