Ольховский: Россиянкам на US Open будет сложно пройти дальше четвертьфинала

Победитель двух турниров «Большого шлема» в микстеподелился мнением о перспективах российских теннисисток на Открытом чемпионате США.

«Что касается наших девушек, то никого из них к фаворитам турнира отнести нельзя. Выход в четвертьфинал будет уже хорошим результатом, но дальше пробиться будет очень сложно.

На прошедших крупных турнирах хорошие результаты показывали Дарья Касаткина и Людмила Самсонова, сетка у них неплохая.

Может быть, сможет кто-то еще зайти далеко, в женском теннисе уровень соперниц примерно одинаковый, многое зависит от состояния в отдельно взятый момент», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября.