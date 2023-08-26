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    Ольховский: Россиянкам на US Open будет сложно пройти дальше четвертьфинала

    Теннис Прогнозы на теннис US Open WTA Дарья Касаткина Людмила Самсонова
    Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о перспективах российских теннисисток на Открытом чемпионате США.

    Людмила Самсонова
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    Людмила Самсонова

    «Что касается наших девушек, то никого из них к фаворитам турнира отнести нельзя. Выход в четвертьфинал будет уже хорошим результатом, но дальше пробиться будет очень сложно.

    На прошедших крупных турнирах хорошие результаты показывали Дарья Касаткина и Людмила Самсонова, сетка у них неплохая.

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    • Может быть, сможет кто-то еще зайти далеко, в женском теннисе уровень соперниц примерно одинаковый, многое зависит от состояния в отдельно взятый момент», — приводит слова Ольховского ТАСС.

    Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября.

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