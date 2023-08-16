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    Первая ракетка России завершила выступление на турнире в Цинциннати

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Людмила Самсонова Екатерина Александрова Анастасия Павлюченкова
    Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла чешке Линде Носковой в матче 1/32 финала престижного турнира в Цинциннати (США).

    Людмила Самсонова
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    Людмила Самсонова

    Встреча продолжалась 1 час 51 минуту и завершилась победой чешки в трех сетах со счетом 2:6, 6:3, 6:1.

    Самсонова выполнила пять эйсов и допустила восемь двойных ошибок, у Носковой — семь подач навылет и восемь двойных ошибок. У чешской теннисистки был выше процент первой подачи. Людмила не сумела реализовать семь из 11 брейк-пойнтов, Линда реализовала пять из восьми.

    Во втором круге Носкова встретится со своей соотечественницей Петрой Квитовой.

    Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла румынке Соране Кирстя — 0:6, 2:6.

    Также Анастасия Павлюченкова не смогла выйти во второй круг этого турнира, уступив американке Даниэль Коллинз — 3:6, 1:6.

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