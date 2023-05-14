Сафиуллин уступил Попырину на турнире в Риме

Россиянинпрекратил свои выступления на престижном турнире в Риме (Италия).

103-й в мировом рейтинге представитель России в матче третьего круга проиграл Алексея Попырину из Австралии со счетом 5:7, 5:7. Соперники провели на корте 1 час 55 минут.

Сафиуллин ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один заработанный брейк-пойнт. На счету Попырина шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Следующим соперником 77-й ракетки мира Попырина станет сильнейший в паре Даниэль Фабио Фоньини (Италия) — Хольгер Руне (Дания).