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    Сафиуллин уступил Попырину на турнире в Риме

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин прекратил свои выступления на престижном турнире в Риме (Италия).

    Роман Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин

    103-й в мировом рейтинге представитель России в матче третьего круга проиграл Алексея Попырину из Австралии со счетом 5:7, 5:7. Соперники провели на корте 1 час 55 минут.

    Сафиуллин ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один заработанный брейк-пойнт. На счету Попырина шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

    Следующим соперником 77-й ракетки мира Попырина станет сильнейший в паре Даниэль Фабио Фоньини (Италия) — Хольгер Руне (Дания).

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