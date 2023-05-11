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    Соболенко неожиданно проиграла Кенин на старте турнира в Риме

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Арина Соболенко
    Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла пробиться в третий круг турнира в Риме (Италия).

    Арина Соболенко
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    Арина Соболенко

    24-летняя представительница Беларуси матче 1/32 финала проиграла Софии Кенин из США. Встреча продолжалась 1 час 39 минут и завершилась со счетом 7:6, 6:2 в пользу 24-летний американки.

    Соболенко три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи. На счету Кенин один эйс, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

    Таким образом, вторая ракетка мира Соболенко прекратила участие в турнире, а 74-я в мировом рейтинге Кырстя пробилась в полуфинал, где сыграет против сильнейшей в игре Екатерина Александрова (Россия) — Петра Квитова (Чехия).

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