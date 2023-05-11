Соболенко неожиданно проиграла Кенин на старте турнира в Риме

Белорусская теннисисткане смогла пробиться в третий круг турнира в Риме (Италия).

24-летняя представительница Беларуси матче 1/32 финала проиграла Софии Кенин из США. Встреча продолжалась 1 час 39 минут и завершилась со счетом 7:6, 6:2 в пользу 24-летний американки.

Соболенко три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи. На счету Кенин один эйс, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

Таким образом, вторая ракетка мира Соболенко прекратила участие в турнире, а 74-я в мировом рейтинге Кырстя пробилась в полуфинал, где сыграет против сильнейшей в игре Екатерина Александрова (Россия) — Петра Квитова (Чехия).

В третьем круге турнира в Риме Кенин сыграет с Ангелиной Калининой из Украины.