Штруфф: Карацев достаточно легко обыграл меня в квалификации

Немецкий теннисиствысказался относительно предстоящего полуфинала турнира в Мадриде (Испания) против россиянина

«Аслан потрясающе играет на этой неделе, и, нужно признать, он достаточно легко обыграл меня в квалификации. В том матче я не показал свой лучший теннис, но, как мне кажется, он заставил меня сыграть не лучшим образом.

Полагаю, нам нужно будет проанализировать это и сосредоточиться на предстоящей игре. Надеюсь, в этот раз я смогу выступить лучше», — приводит слова Штруффа пресс-служба ATP.

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