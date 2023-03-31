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    Рыбакина стала первой финалисткой турнира в Майами

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Елена Рыбакина Джессика Пегула
    Представительница Казахстана Елена Рыбакина стала первой финалисткой престижного турнира в Майами (США), призовой фонд которого составляет 8,80 миллиона долларов.

    Елена Рыбакина
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    Елена Рыбакина

    В матче 1/2 финала Рыбакина одержала победу над американкой Джессикой Пегулой со счетом 7:6 (7:3), 6:4.

    Встреча продолжалась 1 час 54 минуты.

    Елена выполнила 11 подач навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов. Джессика взяла на приеме 5 геймов.

    В решающем матче соперницей Рыбакиной станет победительница пары Петра Квитова (Чехия) — Сорана Кырстя (Румыния).

    Напомним, в середине марта Рыбакина выиграла крупный турнир в Индиан-Уэллсе.

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