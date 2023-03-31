Рыбакина стала первой финалисткой турнира в Майами

Елена Рыбакина Фото: globallookpress.com
В матче 1/2 финала Рыбакина одержала победу над американкой Джессикой Пегулой со счетом 7:6 (7:3), 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 54 минуты.
Елена выполнила 11 подач навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов. Джессика взяла на приеме 5 геймов.
В решающем матче соперницей Рыбакиной станет победительница пары Петра Квитова (Чехия) — Сорана Кырстя (Румыния).
Напомним, в середине марта Рыбакина выиграла крупный турнир в Индиан-Уэллсе.