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    Рыбакина разгромила Швентек и вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Елена Рыбакина
    Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в финал престижного турнира в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет 8,80 миллиона долларов.

    Елена Рыбакина
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    Елена Рыбакина

    В матче 1/2 финала Рыбакина одержала победу над первой ракеткой мира Игой Швентек — 6:2, 6:2.

    Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут.

    Елена за это время выполнила 7 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 5 брейк-пойнтов.

    В начале года Рыбакина выиграла у Швентек в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии.

    В другом полуфинальном матче Арина Соболенко выиграла у гречанки Марии Саккари — 6:2, 6:3.

    Белорусская теннисистка выполнила 4 эйса, допустила 5 двойных ошибок и взяла на приеме 5 геймов.

    Финальный матч между Рыбакиной и Соболенко состоится 20 марта, начало — в 01:00 мск.

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