Рыбакина разгромила Швентек и вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Представительница Казахстанавышла в финал престижного турнира в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет 8,80 миллиона долларов.

В матче 1/2 финала Рыбакина одержала победу над первой ракеткой мира Игой Швентек — 6:2, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут.

Елена за это время выполнила 7 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 5 брейк-пойнтов.

В начале года Рыбакина выиграла у Швентек в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии.

В другом полуфинальном матче Арина Соболенко выиграла у гречанки Марии Саккари — 6:2, 6:3.

Белорусская теннисистка выполнила 4 эйса, допустила 5 двойных ошибок и взяла на приеме 5 геймов.

Финальный матч между Рыбакиной и Соболенко состоится 20 марта, начало — в 01:00 мск.