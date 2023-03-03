Чесноков: Джоковичу будет невероятно сложно в матче с Медведевым

Финалист Кубка Дэвиса 1995 годаподелился ожиданиями от матча междув полуфинале турнира в Дубае (ОАЭ).

«Жаль, что это будет лишь полуфинал, я бы хотел увидеть их в финале. Считаю, что Медведев единственный игрок, которому сейчас по силам победить Джоковича. Во-первых, он очень плотно бьет и здорово защищается, во-вторых, у него отличное чувство мяча. Даниил сейчас здорово двигается, у него все в порядке с выносливостью и психикой.

Новаку будет невероятно сложно победить, у них вообще легких матчей практически не бывает. Медведев, как поезд, он набрал такой ход, что его просто не остановить, поэтому Джокович вполне может проиграть, хотя он тоже сейчас играет феноменально», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Матч между Медведевым и Джоковичем пройдет 3 марта, начало — в 18:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

Медведев проиграл девять из 13 матчей против Джоковича.

В другом матче 1/2 финала встретятся россиянин Андрей Рублев и немец Александр Зверев. Прогноз на эту игру можно узнать здесь.