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    Джокович продлит серию побед над Медведевым

    Джокович — Медведев. Прогноз (к. 1.87) и ставки на турнир в Дубае 3 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Джокович — Медведев
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    Даниил Медведев и Новак Джокович
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против серба Новака Джоковича в полуфинале турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 3 марта, начало — в 18:00 мск. Джокович — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Джокович

    Новак в четвертьфинале выиграл у Хуберта Хуркача. Не самый простой матч, но до третьего сета все-таки не дошло — 6:3, 7:5.

    Поляк отчаянно сопротивлялся, но Джокович все равно контролировал ситуацию на корте.

    Ноле сделал по брейку в каждой партии — этого оказалось достаточно, с учетом того, что он ни разу не потерял свою подачу.

    Более того, у Хуркача и брейк-пойнтов не было, настолько надежен был серб.

    Победная сери Джоковича составляет уже 20 матчей. После победы над Итоговом турнире в конце прошлого года Новак взял титулы в Аделаиде и на Открытом чемпионате Австралии.

    Медведев

    Даниил тем временем дошел до полуфинала на третьем турнире подряд.

    Что сказать, Медведев, похоже, решил не затягивать с возвращением в топ-5. Более того, такими темпами он в ближайшее время снова окажется в тройке лучших.

    На этой неделе россиянин пока что не отдал ни одного сета.

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    В четвертьфинале Медведев одержал уверенную победу над Борной Чоричем — 6:3, 6:2. Хорват оказался не готов к столь мощному сопротивлению со стороны соперника.

    Перед этим Даниил легко выиграл у Маттео Арнальди и Александра Бублика.

    Прогноз и ставка

    На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.44, победу Медведева букмекеры предлагают за 2.79.

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    В матче с участием Джоковича возможен только один исход — победа Джоковича. Другой вариант исключен.

    Если что, Новак ни разу не проигрывал Медведеву после болезненного финала на US Open-2021.

    В начале текущего сезона Джокович спокойно остановил Даниила на турнире в Аделаиде — 6:3, 6:4. И предстоящая встреча вряд ли станет исключением.

    Ставка — победа Джоковича + тотал геймов больше 22,5 за 2.77.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.87.

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    Джокович — Медведев: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 03.03.2023. Прогнозы на теннис. Джокович продлит серию побед над Медведевым
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