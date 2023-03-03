Россиянин Даниил Медведев сыграет против серба Новака Джоковича в полуфинале турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 3 марта, начало — в 18:00 мск. Джокович — Медведев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джокович

Новак в четвертьфинале выиграл у Хуберта Хуркача. Не самый простой матч, но до третьего сета все-таки не дошло — 6:3, 7:5.

Поляк отчаянно сопротивлялся, но Джокович все равно контролировал ситуацию на корте.

Ноле сделал по брейку в каждой партии — этого оказалось достаточно, с учетом того, что он ни разу не потерял свою подачу.

Более того, у Хуркача и брейк-пойнтов не было, настолько надежен был серб.

Победная сери Джоковича составляет уже 20 матчей. После победы над Итоговом турнире в конце прошлого года Новак взял титулы в Аделаиде и на Открытом чемпионате Австралии.

Медведев

Даниил тем временем дошел до полуфинала на третьем турнире подряд.

Что сказать, Медведев, похоже, решил не затягивать с возвращением в топ-5. Более того, такими темпами он в ближайшее время снова окажется в тройке лучших.

На этой неделе россиянин пока что не отдал ни одного сета.

Все прогнозы на теннис

В четвертьфинале Медведев одержал уверенную победу над Борной Чоричем — 6:3, 6:2. Хорват оказался не готов к столь мощному сопротивлению со стороны соперника.

Перед этим Даниил легко выиграл у Маттео Арнальди и Александра Бублика.

Прогноз и ставка

На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.44, победу Медведева букмекеры предлагают за 2.79.

В матче с участием Джоковича возможен только один исход — победа Джоковича. Другой вариант исключен.

Если что, Новак ни разу не проигрывал Медведеву после болезненного финала на US Open-2021.

В начале текущего сезона Джокович спокойно остановил Даниила на турнире в Аделаиде — 6:3, 6:4. И предстоящая встреча вряд ли станет исключением.

Ставка — победа Джоковича + тотал геймов больше 22,5 за 2.77.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.87.