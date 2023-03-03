Джокович
Новак в четвертьфинале выиграл у Хуберта Хуркача. Не самый простой матч, но до третьего сета все-таки не дошло — 6:3, 7:5.
Поляк отчаянно сопротивлялся, но Джокович все равно контролировал ситуацию на корте.
Ноле сделал по брейку в каждой партии — этого оказалось достаточно, с учетом того, что он ни разу не потерял свою подачу.
Более того, у Хуркача и брейк-пойнтов не было, настолько надежен был серб.
Медведев
Даниил тем временем дошел до полуфинала на третьем турнире подряд.
Что сказать, Медведев, похоже, решил не затягивать с возвращением в топ-5. Более того, такими темпами он в ближайшее время снова окажется в тройке лучших.
На этой неделе россиянин пока что не отдал ни одного сета.
В четвертьфинале Медведев одержал уверенную победу над Борной Чоричем — 6:3, 6:2. Хорват оказался не готов к столь мощному сопротивлению со стороны соперника.
Перед этим Даниил легко выиграл у Маттео Арнальди и Александра Бублика.
Прогноз и ставка
На Джоковича в этом матче можно поставить за 1.44, победу Медведева букмекеры предлагают за 2.79.
В матче с участием Джоковича возможен только один исход — победа Джоковича. Другой вариант исключен.
Если что, Новак ни разу не проигрывал Медведеву после болезненного финала на US Open-2021.
В начале текущего сезона Джокович спокойно остановил Даниила на турнире в Аделаиде — 6:3, 6:4. И предстоящая встреча вряд ли станет исключением.
Ставка — победа Джоковича + тотал геймов больше 22,5 за 2.77.
Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 1.87.