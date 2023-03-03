Немец Александр Зверев сыграет против россиянина Андрея Рублева в полуфинале турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 3 марта, начало — в 16:00 мск. Зверев — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Зверев

Александр впервые после травмы добрался до полуфинала на турнире ATP. Похоже, переломный момент все-таки случился — сложный период остался позади.

В четвертьфинале Зверев одержал победу над Лоренцо Сонего — 7:5, 6:4.

Простым этот матч не назовешь, но немец все-таки контролировал ситуацию на корте. Итальянцу так и не удалось реализовать хотя бы один брейк-пойнт.

Зверев не очень уверенно действовал на второй подаче, но при этом на первом мяче почти не ошибался.

И отдельно стоит отметить, что точность первой подачи составила 82 процента. Для любого соперника это просто катастрофа.

В предыдущих раундах Зверев выиграл у чеха Иржи Легечки и австралийца Кристофера О`Коннелла.

Рублев

Андрей тем временем тоже первый раз в этом году сыграет в полуфинале ATP.

В четверг Рублев выиграл у Ботика ван де Зандшульпа — 6:3, 7:6.

Россиянин наконец-то провел более-менее спокойный матч. Хотя во втором сете ему не удалось подать на матч при счете 5:4.

Все прогнозы на теннис

Рублев на этот раз неплохо действовал на приеме — на подаче нидерландца было 12 брейк-пойнтов. Но самое главное, что он лишь один раз отдал гейм на своей подаче.

Перед этим Рублев отыграл пять матчболов подряд в матче против Алехандро Давидовича-Фокины — 1:6, 7:6, 7:6. Это был один из самых пока что эпичных моментов текущего сезона.

Прогноз и ставка

На Зверева в этом матче можно поставить за 1.74, победу Рублева букмекеры предлагают за 2.10.

Андрей ранее проиграл все пять предыдущих матчей против Александра на уровне ATP.

И по всей видимости, прервать неприятную серию Рублев не сможет. Причина самая банальная — Зверев лучше держит подачу. Плюс в психологическом плане немец явно покрепче.

Ставка — победа Зверева с форой по геймам (-2,0) за 2.09.