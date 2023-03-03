Зверев
Александр впервые после травмы добрался до полуфинала на турнире ATP. Похоже, переломный момент все-таки случился — сложный период остался позади.
В четвертьфинале Зверев одержал победу над Лоренцо Сонего — 7:5, 6:4.
Простым этот матч не назовешь, но немец все-таки контролировал ситуацию на корте. Итальянцу так и не удалось реализовать хотя бы один брейк-пойнт.
Зверев не очень уверенно действовал на второй подаче, но при этом на первом мяче почти не ошибался.
И отдельно стоит отметить, что точность первой подачи составила 82 процента. Для любого соперника это просто катастрофа.
В предыдущих раундах Зверев выиграл у чеха Иржи Легечки и австралийца Кристофера О`Коннелла.
Рублев
Андрей тем временем тоже первый раз в этом году сыграет в полуфинале ATP.
В четверг Рублев выиграл у Ботика ван де Зандшульпа — 6:3, 7:6.
Россиянин наконец-то провел более-менее спокойный матч. Хотя во втором сете ему не удалось подать на матч при счете 5:4.
Рублев на этот раз неплохо действовал на приеме — на подаче нидерландца было 12 брейк-пойнтов. Но самое главное, что он лишь один раз отдал гейм на своей подаче.
Перед этим Рублев отыграл пять матчболов подряд в матче против Алехандро Давидовича-Фокины — 1:6, 7:6, 7:6. Это был один из самых пока что эпичных моментов текущего сезона.
Прогноз и ставка
На Зверева в этом матче можно поставить за 1.74, победу Рублева букмекеры предлагают за 2.10.
Андрей ранее проиграл все пять предыдущих матчей против Александра на уровне ATP.
И по всей видимости, прервать неприятную серию Рублев не сможет. Причина самая банальная — Зверев лучше держит подачу. Плюс в психологическом плане немец явно покрепче.
Ставка — победа Зверева с форой по геймам (-2,0) за 2.09.