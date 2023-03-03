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    Рублев снова проиграет Звереву

    Зверев — Рублев. Прогноз (к. 2.09) и ставки на турнир в Дубае 3 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Рублев
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    Андрей Рублев
    Немец Александр Зверев сыграет против россиянина Андрея Рублева в полуфинале турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 3 марта, начало — в 16:00 мск. Зверев — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Дубай. Мужчины 03 Марта 2023 года

    Зверев

    Александр впервые после травмы добрался до полуфинала на турнире ATP. Похоже, переломный момент все-таки случился — сложный период остался позади.

    В четвертьфинале Зверев одержал победу над Лоренцо Сонего — 7:5, 6:4.

    Простым этот матч не назовешь, но немец все-таки контролировал ситуацию на корте. Итальянцу так и не удалось реализовать хотя бы один брейк-пойнт.

    Зверев не очень уверенно действовал на второй подаче, но при этом на первом мяче почти не ошибался.

    И отдельно стоит отметить, что точность первой подачи составила 82 процента. Для любого соперника это просто катастрофа.

    В предыдущих раундах Зверев выиграл у чеха Иржи Легечки и австралийца Кристофера О`Коннелла.

    Рублев

    Андрей тем временем тоже первый раз в этом году сыграет в полуфинале ATP.

    В четверг Рублев выиграл у Ботика ван де Зандшульпа — 6:3, 7:6.

    Россиянин наконец-то провел более-менее спокойный матч. Хотя во втором сете ему не удалось подать на матч при счете 5:4.

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    Рублев на этот раз неплохо действовал на приеме — на подаче нидерландца было 12 брейк-пойнтов. Но самое главное, что он лишь один раз отдал гейм на своей подаче.

    Перед этим Рублев отыграл пять матчболов подряд в матче против Алехандро Давидовича-Фокины — 1:6, 7:6, 7:6. Это был один из самых пока что эпичных моментов текущего сезона.

    Прогноз и ставка

    На Зверева в этом матче можно поставить за 1.74, победу Рублева букмекеры предлагают за 2.10.

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    Андрей ранее проиграл все пять предыдущих матчей против Александра на уровне ATP.

    И по всей видимости, прервать неприятную серию Рублев не сможет. Причина самая банальная — Зверев лучше держит подачу. Плюс в психологическом плане немец явно покрепче.

    Ставка — победа Зверева с форой по геймам (-2,0) за 2.09.

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    Зверев — Рублев: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 03.03.2023. Прогнозы на теннис. Рублев снова проиграет Звереву
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