ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси и Хулиан АльваресАргентина — Франция. Онлайн
  • 16:21
    • Рублев проиграл Циципасу в финале турнира в Абу-Даби
  • 19:11
    • Ди Мария — первый игрок, забивавший в финале ЧМ, Олимпиады и континентального первенства
  • 17:13
    • Месси станет рекордсменом по количеству матчей на чемпионатах мира
  • 16:22
    • Бекхэм: Месси особенный человек на поле и за его пределами
    Все новости спорта

    Рублев: Теннис для меня все. Каждый матч, каждое очко я воспринимаю очень эмоционально

    Теннис Прогнозы на теннис Андрей Рублёв ATP
    Восьмая ракетка мира Андрей Рублев высказался о роли психологии в своей игре, назвав ее слабостью, над которой он работает.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Упражнения, медитация, все такое. Я делаю все. Самостоятельно анализируя, принимая вещи, особенно когда их трудно принять.

    Нужно быть честным с самим собой, когда допускаешь ошибки: это моя вина, а не чья-то чужая. Многие ищут оправдания или пытаются обвинить всех остальных, но никогда себя.

    Насколько важно признавать свои слабости в теннисе? По крайней мере, это первый шаг. Многие не хотят признавать, что у них есть слабости, возможно, потому что боятся, что о них узнают другие, или из-за самолюбия.

    Это был долгий путь. Я знаю свои слабости уже много лет. Для меня психологический аспект — самый сложный. Мне проще улучшить технику или физическую форму.

    Возможно, другим игрокам будет трудно улучшить бэкхенд, но они легко контролируют психологию. У каждого свои сильные и слабые стороны. Я спокойно прибавляю с форхенда.

    Почему психология — моя слабая сторона? Просто потому, что я такой человек. Я очень эмоциональный и воспринимаю все очень близко к сердцу, если речь о чем-то важном...

    А теннис, разумеется, для меня все. Каждый матч, каждое очко я воспринимаю очень эмоционально и очень близко к сердцу. Я очень серьезно ко всему отношусь, и поэтому мне требуется время на психологический рост», — приводит слова Рублева claytenis.com.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Авангард» прервет беспроигрышную серию «Салавата» и прекратит собственные страдания
  • «Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Увезёт ли «Голден Стэйт» победу из Торонто?
  • «Торонто» — «Голден Стэйт». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
  • Очередной очный раунд СКА с «Витязем» пробьет «верх»
  • СКА — «Витязь». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.10
  • Экспресс дня 18 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Торонто — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч СКА — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  3.26
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •  3.33
  • Прогноз на матч Сиэтл — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:30
    •  13.00
  • Прогноз на матч Миннесота — Чикаго
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Денвер — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Ролан ГарросATPWTA
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры