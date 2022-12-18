Рублев: Теннис для меня все. Каждый матч, каждое очко я воспринимаю очень эмоционально

Восьмая ракетка миравысказался о роли психологии в своей игре, назвав ее слабостью, над которой он работает.

«Упражнения, медитация, все такое. Я делаю все. Самостоятельно анализируя, принимая вещи, особенно когда их трудно принять.

Нужно быть честным с самим собой, когда допускаешь ошибки: это моя вина, а не чья-то чужая. Многие ищут оправдания или пытаются обвинить всех остальных, но никогда себя.

Насколько важно признавать свои слабости в теннисе? По крайней мере, это первый шаг. Многие не хотят признавать, что у них есть слабости, возможно, потому что боятся, что о них узнают другие, или из-за самолюбия.

Это был долгий путь. Я знаю свои слабости уже много лет. Для меня психологический аспект — самый сложный. Мне проще улучшить технику или физическую форму.

Возможно, другим игрокам будет трудно улучшить бэкхенд, но они легко контролируют психологию. У каждого свои сильные и слабые стороны. Я спокойно прибавляю с форхенда.

Почему психология — моя слабая сторона? Просто потому, что я такой человек. Я очень эмоциональный и воспринимаю все очень близко к сердцу, если речь о чем-то важном...

А теннис, разумеется, для меня все. Каждый матч, каждое очко я воспринимаю очень эмоционально и очень близко к сердцу. Я очень серьезно ко всему отношусь, и поэтому мне требуется время на психологический рост», — приводит слова Рублева claytenis.com.