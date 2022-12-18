Рублев: Я провел отличную неделю на турнире в Абу-Даби

Российский теннисистподвел итоги выставочного турнира в Абу-Даби.

Россиянин вышел в финал Mubadala World Tennis Championship, где уступил греку Стефаносу Циципасу (2:6, 6:4, 2:6).

«Я провел отличную неделю. Мы здесь для того, чтобы сыграть против топ-игроков, почувствовать атмосферу и эмоции перед сезоном.

Я уже говорил раньше, что обычно встречаюсь с такими парнями, как Алькарас и Циципас, в четвертьфинале и полуфинале, но здесь приходится играть с ними сразу, так что это помогает подготовиться к сезону», — приводит Ubi Tennis слова Рублева.