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    Александрова победила Азаренко в первом круге турнира в Остраве

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Виктория Азаренко Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова пробилась во второй тур турнира Agel Open 2022 в чешской Остраве, призовой фонд которого составляет 611 тысяч евро.

    Екатерина Александрова
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    Екатерина Александрова

    В стартовом матче российская теннисистка за 2 часа 18 минут победила представительницу Белоруссии Викторию Азаренко со счетом 6:4, 4:6, 6:2.

    21-я ракетка Александрова 12 раз подала на вылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13.

    На счету 24-й ракетки мира Азаренко 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

    Во втором круге Александрова может сыграть со своей соотечественницей Дарьей Касаткиной, если та пройдет британку Эмму Радукану.

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