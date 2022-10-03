Александрова победила Азаренко в первом круге турнира в Остраве

Екатерина Александрова Фото: globallookpress.com
В стартовом матче российская теннисистка за 2 часа 18 минут победила представительницу Белоруссии Викторию Азаренко со счетом 6:4, 4:6, 6:2.
21-я ракетка Александрова 12 раз подала на вылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13.
На счету 24-й ракетки мира Азаренко 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.
Во втором круге Александрова может сыграть со своей соотечественницей Дарьей Касаткиной, если та пройдет британку Эмму Радукану.