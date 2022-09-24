Самсонова вышла в финал турнира в Токио

Людмила Самсонова Фото: globallookpress.com
В матче 1/2 финала Самсонова одержала победу над китаянкой Чжан Шуай со счетом 7:6 (7:4), 6:2.
Теннисистки провели на корте полтора часа.
Людмила за это время выполнила 13 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов.
В решающем матче Самсонова сыграет против победительницы пары Чжэн Циньвэнь (Китай) — Вероника Кудерметова (Россия).
Самсонова дошла до финала на третьем из четырех последних турниров. В августе она взяла титулы в Вашингтоне и Кливленде.