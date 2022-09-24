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    Самсонова вышла в финал турнира в Токио

    Теннис Прогнозы на теннис WTA
    Россиянка Людмила Самсонова стала первой финалисткой турнира в Токио (Япония), призовой фонд которого составляет 750 тысяч долларов.

    Людмила Самсонова
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    Людмила Самсонова

    В матче 1/2 финала Самсонова одержала победу над китаянкой Чжан Шуай со счетом 7:6 (7:4), 6:2.

    Теннисистки провели на корте полтора часа.

    Людмила за это время выполнила 13 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов.

    В решающем матче Самсонова сыграет против победительницы пары Чжэн Циньвэнь (Китай) — Вероника Кудерметова (Россия).

    Самсонова дошла до финала на третьем из четырех последних турниров. В августе она взяла титулы в Вашингтоне и Кливленде.

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