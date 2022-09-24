Федерер провел последний матч в карьере. Роджер вместе с Надалем проиграл Соку и Тиафо на Кубке Лейвера

Швейцарецпровел последний матч в карьере. 41-летний теннисист вместе с Рафаэлем Надалем сыграл против Джека Сока и Фрэнсиса Тиафо в парной встрече на Кубке Лейвера, который проходит в Лондоне.

Федерер и Надаль проиграли американским теннисистам со счетом 6:4, 6:7, 9-11.

Федерер — 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», победитель Кубка Дэвиса и чемпион олимпийского турнира в Пекине-2008 в паре. Он является самым титулованным чемпионом Уимблдона (8 побед) и US Open (5 побед).

Всего на счету Федерера 103 титула. По этому показателю его опережает только Джимми Коннорс (109).

Роджер 310 недель возглавлял мировой рейтинг. До марта 2021-го этот результат был лучшим в истории, позже его превзошел Новак Джокович. Ему по-прежнему принадлежит рекорд по непрерывному пребыванию на первом месте — 237 недель подряд.

Федерер — победитель Кубка Дэвиса и олимпийский чемпион Пекина-2008 в паре.

Напомним, в середине сентября Федерер объявил о своем решении завершить карьеру после Кубка Лейвера.