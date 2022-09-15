Федерер завершит карьеру после Кубка Лэйвера

Швейцарецобъявил о своем уходе из тенниса. Кубок Лейвера, который пройдет на следующей неделе, станет для 41-летнего теннисиста его последним турниром ATP.

«Как многие из вас знают, последние три года подарили мне проблемы в виде травм и операций. Я много работал, чтобы вернуться в полную спортивную форму. Но я также знаю способности и пределы своего тела, и в последнее время его послание мне очень дорого. Мне 41 год.

Я сыграл более 1500 матчей за 24 года. Теннис "отнесся" ко мне более щедро, чем я когда-либо мог мечтать, и теперь я должен понять, когда пора заканчивать свою карьеру.

Кубок Лейвера на следующей неделе в Лондоне станет моим последним турниром ATP. Я, конечно, буду больше играть в теннис в будущем, но только не на турнирах Большого шлема или в туре», — написал Федерер в своей социальной сети.

За свою карьеру 41‑летний Федерер выиграл 103 титула Ассоциации теннисистов‑профессионалов (ATP) в одиночном разряде и золото Олимпийских игр в парном. Он занимал первое место в мировом рейтинге в течение 310 недель, включая рекордные 237 недель подряд.

Последний раз Федерер выходил на корт 7 июля 2021 года. Тогда он уступил поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале Уимблдона.