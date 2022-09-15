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    Халеп досрочно завершила сезон после операции

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Симона Халеп
    Девятая ракетка мира 30-летняя румынка Симона Халеп заявила о проблемах со здоровьем и досрочном завершении сезона после перенесенной операции.

    Симона Халеп
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    Симона Халеп

    «Когда я проиграла на Открытом чемпионате США, я поняла, что полностью вымотана морально. Имея проблемы с дыханием уже много лет, которые со временем становятся только хуже, я решила последовать совету своих врачей и сделать необходимую операцию. я почувствовала, что сейчас самое подходящее время сделать это, а также сделать что-то для себя как личности.

    Я не знаю, сколько времени займет восстановление, на данный момент я не думаю ни о чем, кроме выздоровления. В этом году я больше не смогу участвовать ни в одном официальном турнире. Мой сезон 2022 года закончился. 2022 год, ты был интересным годом! Увидимся на корте в 2023 году! Я чувствую, что мне еще многое предстоит сделать на теннисном корте, и у меня все еще есть некоторые цели», — написала Халеп в соцсетях.

    Ранее теннисистка заявила, что перенесла операцию, ей исправили носовую перегородку.

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