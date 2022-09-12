Касаткина опустилась на 11 позицию в рейтинге WTA

Российская теннисисткав обновленном рейтинге WTA покинула первую десятку.

25-летняя россиянка опустилась с 9-й на 11-ю строчку рейтинга после того, как уступила британке Хэрриет Дарт в первом круге US Open. Ставшие лучшими среди россиянок на турнире Вероника Кудерметова и Людмила Самосонова, дошедшие до четвертого круга, поднялись на пять и семь позиций и занимают 13-е и 28-е места соответственно.

Лидерство в рейтинге сохраняет победительница US Open представительница Польши Ига Свентек. На вторую строчку поднялась финалистка турнира Онс Жабер из Туниса. Тройку замыкает эстонка Анетт Контавейт.

Обновленный рейтинг WTA (12 сентября):

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 10 365 очков;

2 (5). Онс Жабер (Тунис) — 5090;

3 (2). Анетт Контавейт (Эстония) — 4300;

4 (4). Паула Бадоса (Испания) — 3980;

5 (8). Джессика Пегула (США) — 3501;

6 (3). Мария Саккари (Греция) — 3480;

7 (6). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3470;

8 (12). Коко Гауфф (США) — 3047;

9 (7). Симона Халеп (Румыния) — 3025;

10 (17). Каролин Гарсия (Франция) — 2930;

11 (9). Дарья Касаткина (Россия) — 2895;

13 (18). Вероника Кудерметова (Россия) — 2436...

24 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1750...

28 (35). Людмила Самсонова (Россия) — 1577...

45 (52). Анастасия Потапова (Россия) 1126...

51 (60). Анна Калинская (Россия) — 998...

80 (72). Варвара Грачева (Россия) — 733.