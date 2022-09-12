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    Касаткина опустилась на 11 позицию в рейтинге WTA

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    Российская теннисистка Дарья Касаткина в обновленном рейтинге WTA покинула первую десятку.

    Дарья Касаткина
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    Дарья Касаткина

    25-летняя россиянка опустилась с 9-й на 11-ю строчку рейтинга после того, как уступила британке Хэрриет Дарт в первом круге US Open. Ставшие лучшими среди россиянок на турнире Вероника Кудерметова и Людмила Самосонова, дошедшие до четвертого круга, поднялись на пять и семь позиций и занимают 13-е и 28-е места соответственно.

    Лидерство в рейтинге сохраняет победительница US Open представительница Польши Ига Свентек. На вторую строчку поднялась финалистка турнира Онс Жабер из Туниса. Тройку замыкает эстонка Анетт Контавейт.

    Обновленный рейтинг WTA (12 сентября):

    1 (1). Ига Свентек (Польша) — 10 365 очков;
    2 (5). Онс Жабер (Тунис) — 5090;
    3 (2). Анетт Контавейт (Эстония) — 4300;
    4 (4). Паула Бадоса (Испания) — 3980;
    5 (8). Джессика Пегула (США) — 3501;
    6 (3). Мария Саккари (Греция) — 3480;
    7 (6). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3470;
    8 (12). Коко Гауфф (США) — 3047;
    9 (7). Симона Халеп (Румыния) — 3025;
    10 (17). Каролин Гарсия (Франция) — 2930;
    11 (9). Дарья Касаткина (Россия) — 2895;
    13 (18). Вероника Кудерметова (Россия) — 2436...
    24 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1750...
    28 (35). Людмила Самсонова (Россия) — 1577...
    45 (52). Анастасия Потапова (Россия) 1126...
    51 (60). Анна Калинская (Россия) — 998...
    80 (72). Варвара Грачева (Россия) — 733.

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