ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» закрепился на третьем месте«Челси» претендовал на титул, но теперь вынужден перестраиваться
  • 11:37
    • Российский этап Гран-при по фигурному катанию не состоится в сезоне-2022/23
  • 09:46
    • Тухель подтвердил, что Рюдигер покинет «Челси»
  • 09:19
    • Зарема Салихова жестко ответила на комментарий Карпина о «Спартаке»
  • 08:20
    • «Нью-Орлеан» сравнял счет в серии с «Финиксом», «Майами» снова выиграл у «Атланты»
  • 00:30
    • «Барселона» дома проиграла «Райо Вальекано»
    Все новости спорта

    Потапова поднялась на 78-е место в рейтинге WTA

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Маргарита Гаспарян Вера Звонарева Дарья Касаткина Петра Квитова Светлана Кузнецова Гарбин Мугуруса Наоми Осака Каролина Плишкова Элина Свитолина Саманта Стосур Симона Халеп Анастасия Павлюченкова
    Россиянка Анастасия Потапова поднялась со 122-й на 78-ю строчку в рейтинге WTA, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

    Анастасия Потапова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анастасия Потапова

    Потапова 24 апреля в финале турнира в Стамбуле обыграла свою соотечественницу Веронику Кудерметову (6:3, 6:1) и завоевала первый титул под эгидой WTA.

    Российские теннисистки Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова отыграли несколько позиций. Касаткина поднялась с 26-й строчки на 23-ю, Кудерметова — с 29-й на 25-ю, Самсонова — с 31-й на 26-ю.

    Испанка Паула Бадоса заняла второе место, сместив Барбору Крейчикову. Возглавляет рейтинг полька Ига Свентек.

    Рейтинг WTA. 25 апреля

    1 (1). Ига Свентек (Польша) — 7181 очко;
    2 (3). Паула Бадоса (Испания) — 5045;
    3 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5043;
    4 (4). Арина Соболенко (Беларусь) — 4711;
    5 (5). Мария Саккари (Греция) — 4651;
    6 (6). Анетт Контавейт (Эстония)— 4511;
    7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4207;
    8 (8). Даниэль Коллинз (США) — 3151;
    9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3070;
    10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3015…
    15 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2473…
    23 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 1770…
    25 (29). Вероника Кудерметова (Россия) — 1675.
    26 (31). Людмила Самсонова (Россия) — 1532…

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеют ли «быки» прервать безвыигрышную серию матчей с «Зенитом»?
  • «Краснодар» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • «Драконы» загрызут «Брагу»
  • «Брага» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Ман Сити» унизит «Реал» в первом матче?
  • «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    12.91
  • Экспресс дня 25 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Брага — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Сассуоло — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Боавишта — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.06
  • Прогноз на матч Металлург Мг — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  6.00
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  4.17
  • Экспресс дня 26 апреля
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Australian OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры