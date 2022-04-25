Потапова поднялась на 78-е место в рейтинге WTA

Россиянкаподнялась со 122-й на 78-ю строчку в рейтинге WTA, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Потапова 24 апреля в финале турнира в Стамбуле обыграла свою соотечественницу Веронику Кудерметову (6:3, 6:1) и завоевала первый титул под эгидой WTA.

Российские теннисистки Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова отыграли несколько позиций. Касаткина поднялась с 26-й строчки на 23-ю, Кудерметова — с 29-й на 25-ю, Самсонова — с 31-й на 26-ю.

Испанка Паула Бадоса заняла второе место, сместив Барбору Крейчикову. Возглавляет рейтинг полька Ига Свентек.

Рейтинг WTA. 25 апреля

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 7181 очко;

2 (3). Паула Бадоса (Испания) — 5045;

3 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5043;

4 (4). Арина Соболенко (Беларусь) — 4711;

5 (5). Мария Саккари (Греция) — 4651;

6 (6). Анетт Контавейт (Эстония)— 4511;

7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4207;

8 (8). Даниэль Коллинз (США) — 3151;

9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3070;

10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3015…

15 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2473…

23 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 1770…

25 (29). Вероника Кудерметова (Россия) — 1675.

26 (31). Людмила Самсонова (Россия) — 1532…