Потапова поднялась на 78-е место в рейтинге WTA

Потапова 24 апреля в финале турнира в Стамбуле обыграла свою соотечественницу Веронику Кудерметову (6:3, 6:1) и завоевала первый титул под эгидой WTA.
Российские теннисистки Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова отыграли несколько позиций. Касаткина поднялась с 26-й строчки на 23-ю, Кудерметова — с 29-й на 25-ю, Самсонова — с 31-й на 26-ю.
Испанка Паула Бадоса заняла второе место, сместив Барбору Крейчикову. Возглавляет рейтинг полька Ига Свентек.
Рейтинг WTA. 25 апреля
1 (1). Ига Свентек (Польша) — 7181 очко;
2 (3). Паула Бадоса (Испания) — 5045;
3 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5043;
4 (4). Арина Соболенко (Беларусь) — 4711;
5 (5). Мария Саккари (Греция) — 4651;
6 (6). Анетт Контавейт (Эстония)— 4511;
7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4207;
8 (8). Даниэль Коллинз (США) — 3151;
9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3070;
10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3015…
15 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2473…
23 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 1770…
25 (29). Вероника Кудерметова (Россия) — 1675.
26 (31). Людмила Самсонова (Россия) — 1532…