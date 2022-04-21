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    Рублёв вышел в 1/4 финала турнира в Белграде

    Теннис Прогнозы на теннис Андрей Рублёв ATP
    Россиянин Андрей Рублёв победил на турнире Serbia Open в Белграде, призовой фонд которого превышает 500 тысяч евро.

    Андрей Рублёв
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    Андрей Рублёв

    В матче второго круга российский теннисист и восьмая ракетка мира за 2 часа и 9 минут обыграл представителя Чехии Иржи Легечка, занимающего 93-е место в рейтинге ATP — 4:6, 7:6 (7:1), 6:2.

    Рублёв совершил пять эйсов и шесть раз ошибся на подаче. Он реализовал 2 брейк-пойнта из 5 (процент реализации — 40%).

    Соперник россиянина дважды подал навылет и допустил две двойные ошибки, реализовав лишь 1 брейк-пойнт из 4 (25%).

    В четвертьфинале Андрей Рублёв сыграет с Таро Дэниэлом (Япония). Четвертьфинальные матчи пройдут 22 апреля.

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