Рублёв вышел в 1/4 финала турнира в Белграде

Россиянинпобедил на турнирев Белграде, призовой фонд которого превышает 500 тысяч евро.

В матче второго круга российский теннисист и восьмая ракетка мира за 2 часа и 9 минут обыграл представителя Чехии Иржи Легечка, занимающего 93-е место в рейтинге ATP — 4:6, 7:6 (7:1), 6:2.

Рублёв совершил пять эйсов и шесть раз ошибся на подаче. Он реализовал 2 брейк-пойнта из 5 (процент реализации — 40%).

Соперник россиянина дважды подал навылет и допустил две двойные ошибки, реализовав лишь 1 брейк-пойнт из 4 (25%).

В четвертьфинале Андрей Рублёв сыграет с Таро Дэниэлом (Япония). Четвертьфинальные матчи пройдут 22 апреля.