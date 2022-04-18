Александрова поднялась на 39-е место в рейтинге WTA

В первой десятке произошло одно изменение: испанка Гарбинье Мугуруса переместилась с десятой на девятую строчку, сместив на одну позицию Онс Жабер из Туниса.
Рейтинг WTA от 18 апреля:
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 6 711 очков;
2 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4 975;
3 (3). Паола Бадоса (Испания) — 4 885;
4 (4). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4 711;
5 (5). Мария Саккари (Греция) — 4 705;
6 (6). Анетт Контавейт (Эстония) — 4 511;
7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4 252;
8 (8). Даниэль Коллинс (США) — 3 151;
9 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3 070;
10 (9). Онс Жабер (Тунис) — 3 015...
15 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2 473...
26 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 1 770...
29 (29). Вероника Кудерметова (Россия) — 1 675...
31 (31). Людмила Самсонова (Россия) — 1 532...
39 (40). Екатерина Александрова (Россия) — 1 211...
73 (73). Варвара Грачева (Россия) — 876...
75 (75). Анна Калинская (Россия) — 828...
95 (96). Камилла Рахимова (Россия) — 699.