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    Джокович сенсационно проиграл на старте «Мастерса» в Монте-Карло

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович 
    Первая ракетка мира Новак Джокович не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, призовой фонд которого превышает 5,4 миллиона евро.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    В матче второго круга сербский теннисист за 2 часа 56 минут проиграл испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине (46-е место в рейтинге ATP) со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 1:6.

    Джокович один раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 11.

    На счету его соперника — пять двойных ошибок и девять реализованных брейк-пойнтов из 20.

    В следующем круге испанец сыграет с победителем в матче Давид Гоффен (Бельгия) — Дэниел Эванс (Великобритания).

    Отметим, что в Монте-Карло Джокович провёл первый официальный матч с конца февраля. Новак пропустил американскую серию турниров из-за отсутствия у него прививки от коронавируса.

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