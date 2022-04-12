Джокович сенсационно проиграл на старте «Мастерса» в Монте-Карло

Первая ракетка миране сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, призовой фонд которого превышает 5,4 миллиона евро.

В матче второго круга сербский теннисист за 2 часа 56 минут проиграл испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине (46-е место в рейтинге ATP) со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 1:6.

Джокович один раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 11.

На счету его соперника — пять двойных ошибок и девять реализованных брейк-пойнтов из 20.

В следующем круге испанец сыграет с победителем в матче Давид Гоффен (Бельгия) — Дэниел Эванс (Великобритания).

Отметим, что в Монте-Карло Джокович провёл первый официальный матч с конца февраля. Новак пропустил американскую серию турниров из-за отсутствия у него прививки от коронавируса.