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    Стало известно, кто заменит Россию и Беларусь на Кубке Дэвиса

    Теннис Кубок Дэвиса
    Международная теннисная федерация (ITF) сообщила о решении по замене сборных России и Беларуси на Кубке Дэвиса.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Обе команды были отстранены от соревнований после начала специальной военной операции России. Также российская команда не выступит на женском Кубке Билли Джин Кинг.

    Российская команда — действующий чемпион турнира. В финальной стадии Кубка Дэвиса её заменит сборная Сербии — наиболее рейтинговая команда из тех, которая уступила в полуфинале в 2021 году. Ранее Сербии дали уайлд-кард в финальную стадию турнира. Теперь комитет Кубка Дэвиса определит, кто получит вакантное уайлд-кард.

    Сборная Беларуси должна была сыграть в плей-офф стадии. Соперником белорусской команды была Мексика, она напрямую вышла в мировую группу.

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