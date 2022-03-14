Стало известно, кто заменит Россию и Беларусь на Кубке Дэвиса

Международная теннисная федерация (ITF) сообщила о решении по замене сборныхна Кубке Дэвиса.

Обе команды были отстранены от соревнований после начала специальной военной операции России. Также российская команда не выступит на женском Кубке Билли Джин Кинг.

Российская команда — действующий чемпион турнира. В финальной стадии Кубка Дэвиса её заменит сборная Сербии — наиболее рейтинговая команда из тех, которая уступила в полуфинале в 2021 году. Ранее Сербии дали уайлд-кард в финальную стадию турнира. Теперь комитет Кубка Дэвиса определит, кто получит вакантное уайлд-кард.

Сборная Беларуси должна была сыграть в плей-офф стадии. Соперником белорусской команды была Мексика, она напрямую вышла в мировую группу.