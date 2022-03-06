ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» укрепил лидерство«Реал» готов к битве с ПСЖ
  • 21:35
    • Дубли Де Брейне и Мареза принесли «Ман Сити» победу в дерби с «МЮ»
  • 20:56
    • «Спартак» в большинстве одержал победу в столичном дерби с «Динамо»
  • 20:18
    • «Барселона» вырвала волевую победу у «Эльче»
  • 18:57
    • «Арсенал» удержал выездную победу над «Уотфордом»
  • 16:06
    • «Локомотив» обыграл «Химки» благодаря дебютному голу новичка Кухты
    Все новости спорта

    Медведев: Жду момента, когда смогу вернуть флаг

    Теннис Прогнозы на теннис Даниил Медведев ATP Вокруг тенниса
    Первая ракетка мира Даниил Медведев поделился мнением о выступлении на международных турнирах под флагом Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

    Даниил Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев

    Напомним, ATP и WTA объявили о допуске российских теннисистов на индивидуальные соревнования только в нейтральном статусе.

    «Наша задача — развивать теннис в своих странах и по всему миру, для этого нужно играть турниры.

    В данный момент единственная возможность продолжать — это выступать под флагом организации, и я буду следовать этому правилу.

    Надеюсь, эта мера — временная. Жду момента, когда смогу вернуть флаг», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

    Ранее Даниил Медведев и Карен Хачанов убрали изображение российского флага из описания профиля на своих страницах в «Инстаграме».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Милан» наберет три очка в Неаполе?
  • «Наполи» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.68
    •
  • «Марсель» продлит неприятную серию «Монако» в гостях?
  • «Марсель» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • В этой паре не стоит ждать «верхового» матча
  • «Бетис» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс дня 7 марта
  • Завтра в 23:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Марсель — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Бетис — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ростов — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Краснодар — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Атлетик — Леванте
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Ахмат — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Australian OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры