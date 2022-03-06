Медведев: Жду момента, когда смогу вернуть флаг

Даниил Медведев Фото: globallookpress.com
Напомним, ATP и WTA объявили о допуске российских теннисистов на индивидуальные соревнования только в нейтральном статусе.
«Наша задача — развивать теннис в своих странах и по всему миру, для этого нужно играть турниры.
В данный момент единственная возможность продолжать — это выступать под флагом организации, и я буду следовать этому правилу.
Надеюсь, эта мера — временная. Жду момента, когда смогу вернуть флаг», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».
Ранее Даниил Медведев и Карен Хачанов убрали изображение российского флага из описания профиля на своих страницах в «Инстаграме».