Медведев: Жду момента, когда смогу вернуть флаг

Первая ракетка мираподелился мнением о выступлении на международных турнирах под флагом(ATP).

Напомним, ATP и WTA объявили о допуске российских теннисистов на индивидуальные соревнования только в нейтральном статусе.

«Наша задача — развивать теннис в своих странах и по всему миру, для этого нужно играть турниры.

В данный момент единственная возможность продолжать — это выступать под флагом организации, и я буду следовать этому правилу.

Надеюсь, эта мера — временная. Жду момента, когда смогу вернуть флаг», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Ранее Даниил Медведев и Карен Хачанов убрали изображение российского флага из описания профиля на своих страницах в «Инстаграме».