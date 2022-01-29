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    Веснина: Медведев готов стать лучшим теннисистом мира, но сравнивать его с Надалем и Джоковичем рано

    Теннис Прогнозы на теннис Даниил Медведев ATP Рафаэль Надаль
    Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина накануне финала Открытого чемпионата Австралии оценила перспективы россиянина Даниила Медведева возглавить рейтинг АТР.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    В финале Australian Open в воскресенье, 30 января, Медведев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.

    «Я бы не сказала, что Даниил готов доминировать в Туре. Сложно судить, ведь самого главного фаворита и действующего чемпиона Australian Open мы не увидели. Пока мы можем лишь гадать.

    Конечно, россиянин способен занять первое место в рейтинге ATP, вопрос в том: на какой срок он задержится на вершине?

    Думаю, он готов стать лучшим теннисистом мира и уже это доказал своими победами и стабильностью на протяжении трех лет. Даня находится в топе, а соперники боятся и уважают его.

    Но сравнивать Медведева с Надалем и Джоковичем рано. Для этого надо пройти долгий путь», — приводит слова Весниной RT.

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