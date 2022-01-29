Веснина: Медведев готов стать лучшим теннисистом мира, но сравнивать его с Надалем и Джоковичем рано

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряденакануне финала Открытого чемпионата Австралии оценила перспективы россиянинавозглавить рейтинг АТР.

В финале Australian Open в воскресенье, 30 января, Медведев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Я бы не сказала, что Даниил готов доминировать в Туре. Сложно судить, ведь самого главного фаворита и действующего чемпиона Australian Open мы не увидели. Пока мы можем лишь гадать.

Конечно, россиянин способен занять первое место в рейтинге ATP, вопрос в том: на какой срок он задержится на вершине?

Думаю, он готов стать лучшим теннисистом мира и уже это доказал своими победами и стабильностью на протяжении трех лет. Даня находится в топе, а соперники боятся и уважают его.

Но сравнивать Медведева с Надалем и Джоковичем рано. Для этого надо пройти долгий путь», — приводит слова Весниной RT.