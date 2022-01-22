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    Australian Open. Медведев вышел в четвертый круг, Рублев сыграет с Чиличем, Павлюченкова — с Кырстей

    Результаты матчей шестого игрового дня Открытого чемпионата Австралии по теннису

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    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев
    В субботу, 22 января, в Мельбурне проходят матчи третьего круга Открытого чемпионата

    Мужчины

    Даниил Медведев (Россия, 2) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — 6:4, 6:4, 6:2

    Россиянин Даниил Медведев победил голландца Ботика Ван де Зандшульпа в третьем круге Australian Open.

    Вторая ракетка мира забрал все три сета, выиграв с общим счетом 6:4, 6:4, 6:2. Вся встреча длилась 1 час 57 минут.

    В следующем раунде его соперником будет Максим Кресси из США, который победил австралийца Кристофера О`Коннелла в четырех сетах — 6:2, 6:7, 6:3, 6:2.

    Стефанос Циципас (Греция, 4) — Бенуа Пэр (Франция) — 6:3, 7:5, 6:7, 6:4

    Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл француза Бенуа Пэра в матче третьего круга Australian Open.

    Спортсмены провели на корте 2 часа 43 минуты. За это время было сыграно 4 сета и счет составил 6:3, 7:5, 6:7 (2:7), 6:4 в пользу грека.

    Соперником Циципаса в следующем раунде станет американец Тейлор Фритц.

    Женщины

    Арина Соболенко (Белоруссия) — Маркета Вондроушева (Чехия) — 4:6, 6:3, 6:1

    Белоруска Арина Соболенко вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит в эти дни в Мельбурне.

    В матче третьего раунда вторая ракетка мира одержала победу над Маркетой Вондроушовой из Чехии — 6:4, 3:6, 1:6.

    Теннисистки провели на корте 1 час 49 минут.

    За это время Арина выполнила 1 подачу навылет, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов.

    Следующей соперницей Соболенко станет эстонка Кайя Канепи.

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