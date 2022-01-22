Australian Open. Медведев вышел в четвертый круг, Рублев сыграет с Чиличем, Павлюченкова — с Кырстей

В субботу, 22 января, в Мельбурне проходят матчи третьего круга Открытого чемпионата

Мужчины

Даниил Медведев (Россия, 2) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — 6:4, 6:4, 6:2

Россиянин Даниил Медведев победил голландца Ботика Ван де Зандшульпа в третьем круге Australian Open.

Вторая ракетка мира забрал все три сета, выиграв с общим счетом 6:4, 6:4, 6:2. Вся встреча длилась 1 час 57 минут.

В следующем раунде его соперником будет Максим Кресси из США, который победил австралийца Кристофера О`Коннелла в четырех сетах — 6:2, 6:7, 6:3, 6:2.

Стефанос Циципас (Греция, 4) — Бенуа Пэр (Франция) — 6:3, 7:5, 6:7, 6:4

Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл француза Бенуа Пэра в матче третьего круга Australian Open.

Спортсмены провели на корте 2 часа 43 минуты. За это время было сыграно 4 сета и счет составил 6:3, 7:5, 6:7 (2:7), 6:4 в пользу грека.

Соперником Циципаса в следующем раунде станет американец Тейлор Фритц.

Женщины

Арина Соболенко (Белоруссия) — Маркета Вондроушева (Чехия) — 4:6, 6:3, 6:1

Белоруска Арина Соболенко вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит в эти дни в Мельбурне.

В матче третьего раунда вторая ракетка мира одержала победу над Маркетой Вондроушовой из Чехии — 6:4, 3:6, 1:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 49 минут.

За это время Арина выполнила 1 подачу навылет, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Соболенко станет эстонка Кайя Канепи.