Тарпищев: Повторная отмена визы Джоковича связана с выборной кампанией в Австралии

Президент Федерации тенниса Россиипрокомментировал повторное аннулирование австралийской визы первой ракетке мира

«Их федерация дала разрешение на выступление Джоковича. А у властей идут выборные кампании, поэтому так выступают по этому вопросу.

А что касается спортивных кругов, все хотят его видеть. ATP не вмешивается в ситуацию в силу того, что к ним вопросов нет.

Федерация тенниса Австралии дала возможность ему играть. Значит, препятствуют неспортивные организации», — приводит слова Тарпищева «Спорт-Экспресс».

В начале недели Джокович выиграл апелляцию в суде и добился отмены решения по аннулированию визы. Но уже через несколько дней министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук лично принял решение о депортации серба.

В случае депортации Джокович не сможет сыграть на Открытом чемпионате Австралии. Кроме того, ему грозит запрет на въезд в Австралию сроком до трех лет.