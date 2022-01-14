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    Тарпищев: Повторная отмена визы Джоковича связана с выборной кампанией в Австралии

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    Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал повторное аннулирование австралийской визы первой ракетке мира Новаку Джоковичу.

    Шамиль Тарпищев
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    Шамиль Тарпищев

    «Их федерация дала разрешение на выступление Джоковича. А у властей идут выборные кампании, поэтому так выступают по этому вопросу.

    А что касается спортивных кругов, все хотят его видеть. ATP не вмешивается в ситуацию в силу того, что к ним вопросов нет.

    Федерация тенниса Австралии дала возможность ему играть. Значит, препятствуют неспортивные организации», — приводит слова Тарпищева «Спорт-Экспресс».

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    • В начале недели Джокович выиграл апелляцию в суде и добился отмены решения по аннулированию визы. Но уже через несколько дней министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук лично принял решение о депортации серба.

    В случае депортации Джокович не сможет сыграть на Открытом чемпионате Австралии. Кроме того, ему грозит запрет на въезд в Австралию сроком до трех лет.

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