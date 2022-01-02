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    Медведев проиграл Умберу на ATP Cup

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев проиграл французу Уго Умберу на ATP Cup

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Встреча продолжалась 2 часа 58 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:5), 5:7, 6:7 (2:7).

    Счет в противостоянии Россия — Франция стал 1:1. Ранее Роман Сафиуллин обыграл француза Артура Риндеркнеша (2:6, 7:5, 6:3).

    На решающую встречу в парном разряде заявлены Медведев и Сафиуллин, которым предстоит сыграть с Эдуаром Роже-Вассленом и Фабрисом Мартеном. Она состоится позднее в воскресенье, 2 января.

    В группе В помимо России и Франции также выступают сборные Австралии и Италии.

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