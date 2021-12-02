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    Медведев: Особые эмоции от игры за национальную команду

    Теннис Прогнозы на теннис Даниил Медведев Кубок Дэвиса ATP
    Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями после выхода в полуфинал Кубка Дэвиса.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Во втором матче четвертьфинала россиянин обыграл представителя Швеции Микаэля Имера (6:4, 6:4).

    «В субботу мне придётся сыграть получше, но сегодня я рад, что принёс очко своей команде. Мы чувствуем себя как дома в Мадриде.

    Особые эмоции от игры за национальную команду. Здорово, что перед полуфиналом у нас будет день отдыха. Надеюсь, что мы будем свежими.

    Мы уверенно выиграли группу, уверенно выиграли четвертьфинал и с оптимизмом смотрим в полуфинал», — цитирует Медведева «Чемпионат».

    Отметим, ранее в первой четвертьфинальной встрече российский теннисист Андрей Рублёв обыграл шведа Элиаса Имера — 6:2, 5:7, 7:6 (7:3).

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