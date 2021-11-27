Медведев обыграл Гомеса и принес России победу в матче с Эквадором на Кубке Дэвиса

Россиянинодержал победу в матче Кубка Дэвиса, проходящего в Мадриде.

Во второй встрече противостояния с Эквадором росcийский теннисист за 58 минут одержал победу над Эмилио Гомесом — 6:0, 6:2.

Медведев выполнил четыре подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести.

Гомес не сделал ни одного эйса, избежал двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Россия досрочно обыграла Эквадор: счёт в матче стал 2-0. Ранее Андрей Рублёв победил Роберто Кироса со счётом 6:3, 4:6, 6:1.

В парном разряде Аслан Карацев и Андрей Рублёв сыграют с Диего Идальго и Гонсало Эскобаром.

В этой группе также выступает сборная Испании. Накануне, 26 ноября, испанцы разгромили эквадорцев — 3:0.