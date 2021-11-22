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    Павлюченкова осталась на 11-й строчке рейтинга WTA

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    На официальном сайт WTA опубликован обновленный рейтинг от 22 ноября.

    Анастасия Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова

    В первой десятке изменений не произошло. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова продолжает занимать 11-е место.

    Рейтинг WTA. 22 ноября

    1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7582.
    2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 6380.
    3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5685.
    4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5135.
    5 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5008.
    6 (6). Мария Саккари (Греция) — 4385.
    7 (7). Анетт Контавейт (Эстония) — 4351.
    8 (8). Паула Бадоса (Испания) — 3849.
    9 (9). Ига Свёнтек (Польша) — 3786.
    10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3455.
    11 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3076.
    ...
    26 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 2180...
    31 (31). Вероника Кудерметова (Россия) — 1870...
    33 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1836...
    39 (39). Людмила Самсонова (Россия) — 1601...
    69 (69). Анастасия Потапова (Россия) — 985...
    79 (79). Варвара Грачева (Россия) — 880...
    86 (86). Вера Звонарева (Россия) — 844.

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