Чилич — о победе над Хачановым: Карен мог выиграть матч, и я бы этому не удивился

Хорват Марин Чилич прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым во втором круге теннисного турнира в Санкт-Петербурге (6:4, 6:7, 6:4).

«Я проигрывал 15:30 при счете 1:4 на своей подаче. Я просто сконцентрировался и решил продолжать играть.

Я подумал, что если Карен возьмет следующие два гейма и выиграет, пусть будет так, это все равно будет хороший матч.

Очень сложно изменить ход игры после 2 часов 15 минут упорной борьбы. Я просто продолжал играть и надеялся на шанс, и этот шанс мне представился.

Я воспользовался этим шансом, хорошо сыграл и смог выиграть этот поединок. Я совершенно точно заслужил эту победу, но на моем месте мог бы быть и Карен.

В конце концов, разница лишь в том, чтобы забить один или два мяча в решающих моментах. Карен мог выиграть матч, и я бы этому не удивился. Это был очень равный матч.

Я нашел хороший ритм: сначала я проиграл несколько очков, а потом подал навылет, и следующая подача тоже была выигрышная.

Потом я еще несколько раз удачно подал, счет стал 4:2, и уже Карен оказался под давлением. Но если посмотреть на весь матч в целом, то каждый из нас показывал очень сильную игру.

В первом сете я хорошо играл, счет был 5:4, потом Карен выиграл три очка. Потом он совершил две двойные ошибки, но это с каждым может произойти.

До этого момента во втором сете он играл прекрасно, потом выиграл тай-брейк, он играет на очень высоком уровне.

Если бы я сегодня проиграл, я бы, конечно, расстроился, но в любом случае это был отличный матч сам по себе», — цитирует Чилича пресс-служба турнира.

За выход в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге хорват поборется с победителем пары Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Маккензи Макдональд (США).