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    Чилич — о победе над Хачановым: Карен мог выиграть матч, и я бы этому не удивился

    Теннис Марин Чилич Карен Хачанов ATP Прогнозы на теннис
    Хорват Марин Чилич прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым во втором круге теннисного турнира в Санкт-Петербурге (6:4, 6:7, 6:4).

    Марин Чилич
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    Марин Чилич

    «Я проигрывал 15:30 при счете 1:4 на своей подаче. Я просто сконцентрировался и решил продолжать играть.

    Я подумал, что если Карен возьмет следующие два гейма и выиграет, пусть будет так, это все равно будет хороший матч.

    Очень сложно изменить ход игры после 2 часов 15 минут упорной борьбы. Я просто продолжал играть и надеялся на шанс, и этот шанс мне представился.

    Я воспользовался этим шансом, хорошо сыграл и смог выиграть этот поединок. Я совершенно точно заслужил эту победу, но на моем месте мог бы быть и Карен.

    В конце концов, разница лишь в том, чтобы забить один или два мяча в решающих моментах. Карен мог выиграть матч, и я бы этому не удивился. Это был очень равный матч.

    Я нашел хороший ритм: сначала я проиграл несколько очков, а потом подал навылет, и следующая подача тоже была выигрышная.

    Потом я еще несколько раз удачно подал, счет стал 4:2, и уже Карен оказался под давлением. Но если посмотреть на весь матч в целом, то каждый из нас показывал очень сильную игру.

    В первом сете я хорошо играл, счет был 5:4, потом Карен выиграл три очка. Потом он совершил две двойные ошибки, но это с каждым может произойти.

    До этого момента во втором сете он играл прекрасно, потом выиграл тай-брейк, он играет на очень высоком уровне.

    Если бы я сегодня проиграл, я бы, конечно, расстроился, но в любом случае это был отличный матч сам по себе», — цитирует Чилича пресс-служба турнира.

    За выход в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге хорват поборется с победителем пары Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Маккензи Макдональд (США).

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