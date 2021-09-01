US Open. Рублев и Медведев пробились в третий круг, Касаткина одолела Вондроушову

Мужчины
Андрей Рублев (Россия) — Педро Мартинес-Портеро (Испания) — 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:1, 6:1
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата США.
В поединке второго раунда пятый номер посева обыграл испанца Педро Мартинес-Портеро со счетом 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:1, 6:1.
Встреча продолжалась около трех часов. Рублев 18 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-поинтов из 15.
На счету Мартинес-Портеро 7 эйсов, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-поинт из 6.
В следующем раунде Рублев сыграет с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США) — Гидо Пелья (Аргентина).
Даниил Медведев (Россия) — Доминик Кепфер (Германия) — 6:4, 6:1, 6:2
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над немцем Домиником Кепфером в матче второго круга US Open.
Встреча, которая продолжалась 1 час 50 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:1, 6:2.
Медведев 8 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-поинтов из 17.
На счету Кепфера 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-поинт из 1.
Следующим соперником Медведева станет испанец Пабло Андухар.
Женщины
Элина Свитолина (Украина) — Ребека Масарова (Швейцария) — 6:2, 7:5
Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина вышла в третий круг Открытого чемпионата.
Во втором круге она обыграла представительницу Швейцарии Ребеку Масарову со счетом 6:2, 7:5.
Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. Свитолина 3 раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 брейк-поинта из 8.
На счету Масаровой 5 эйсов и 1 двойная ошибка.
В следующем раунде Свитолина сразится с россиянкой Дарьей Касаткиной.
Виктория Азаренко (Белоруссия) — Ясмине Паолини (Италия) — 6:3, 7:6 (7:1)
Белоруска Виктория Азаренко вышла в третий круг Открытого чемпионата США.
В матче второго круга она переиграла итальянку Ясмине Паолини со счетом 6:3, 7:6 (7:1).
Азаренко 2 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-поинта из 8. На счету итальянки 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.
В следующем раунде Азаренко сыграет Гарбиньей Мугурусой из Испании.
Дарья Касаткина (Россия) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 3:6, 6:4, 6:4
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг Открытого чемпионата США.
В поединке второго раунда 25-я ракетка турнира обыграла чешку Маркету Вондроушову со счетом 3:6, 6:4, 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. Касаткина 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-поинтов из 14.
На счету Вондроушовой 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-поинтов из 9.
За выход в четвертый круг Касаткина поборется с украинкой Элиной Свитолиной.