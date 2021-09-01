ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    US Open. Рублев и Медведев пробились в третий круг, Касаткина одолела Вондроушову

    Обзор матчей второго третьего дня Открытого чемпионата США

    Теннис US Open ATP WTA Андрей Рублёв Элина Свитолина Виктория Азаренко Дарья Касаткина Прогнозы на теннис
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуТоп-7 трансферов в летний дедлайн-2021 Фрагмент матчаУкраина все дальше от Катара. «Желто-синие» вновь остались без победы Криштиану РоналдуМесси, Роналду и другие. Топ-15 трансферов лета
  • 23:36
    • Сборная России сыграла вничью с Хорватией в Москве
  • 21:33
    • «Авангард» стал обладателем Кубка Открытия
  • 23:38
    • Сборная Франции не сумела выиграть у Боснии и Герцеговины
  • 22:50
    • Медведев уверенно победил Кепфера в Нью-Йорке
  • 22:34
    • Аллегри недоволен работой «Ювентуса» на трансферном рынке
  • 22:16
    • Рублев пробился в третий круг US Open
  • 21:48
    • Карпин не смог объяснить попадание Гильерме в стартовый соствав
    Все новости спорта
    Андрей Рублев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Рублев
    В среду, 1 сентября, на Открытом чемпионате США по теннису начались матчи второго круга.

    Мужчины

    Андрей Рублев (Россия) — Педро Мартинес-Портеро (Испания) — 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:1, 6:1

    Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата США.

    В поединке второго раунда пятый номер посева обыграл испанца Педро Мартинес-Портеро со счетом 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:1, 6:1.

    Встреча продолжалась около трех часов. Рублев 18 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-поинтов из 15.

    На счету Мартинес-Портеро 7 эйсов, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-поинт из 6.

    В следующем раунде Рублев сыграет с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США) — Гидо Пелья (Аргентина).

    Даниил Медведев (Россия) — Доминик Кепфер (Германия) — 6:4, 6:1, 6:2

    Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над немцем Домиником Кепфером в матче второго круга US Open.

    Встреча, которая продолжалась 1 час 50 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:1, 6:2.

    Медведев 8 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-поинтов из 17.

    На счету Кепфера 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-поинт из 1.

    Следующим соперником Медведева станет испанец Пабло Андухар.

    Женщины

    Элина Свитолина (Украина) — Ребека Масарова (Швейцария) — 6:2, 7:5

    Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина вышла в третий круг Открытого чемпионата.

    Во втором круге она обыграла представительницу Швейцарии Ребеку Масарову со счетом 6:2, 7:5.

    Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. Свитолина 3 раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 брейк-поинта из 8.

    На счету Масаровой 5 эйсов и 1 двойная ошибка.

    В следующем раунде Свитолина сразится с россиянкой Дарьей Касаткиной.

    Виктория Азаренко (Белоруссия) — Ясмине Паолини (Италия) — 6:3, 7:6 (7:1)

    Белоруска Виктория Азаренко вышла в третий круг Открытого чемпионата США.

    В матче второго круга она переиграла итальянку Ясмине Паолини со счетом 6:3, 7:6 (7:1).

    Азаренко 2 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-поинта из 8. На счету итальянки 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

    В следующем раунде Азаренко сыграет Гарбиньей Мугурусой из Испании.

    Дарья Касаткина (Россия) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 3:6, 6:4, 6:4

    Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг Открытого чемпионата США.

    В поединке второго раунда 25-я ракетка турнира обыграла чешку Маркету Вондроушову со счетом 3:6, 6:4, 6:4.

    Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. Касаткина 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-поинтов из 14.

    На счету Вондроушовой 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-поинтов из 9.

    За выход в четвертый круг Касаткина поборется с украинкой Элиной Свитолиной.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.26
  • Экспресс дня 2 сентября
  • Завтра в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Италия — Болгария
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Швеция — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Венгрия — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Эстония — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Карацев — Томпсон
  • Теннис
  • Завтра в 20:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Чили — Бразилия
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Перу — Уругвай
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Венесуэла — Аргентина
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры