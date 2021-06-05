Шварцман вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Аргентинский теннисиствышел в четвертый круг Открытого чемпионата Франции.

В поединке третьего раунда десятый номер посева обыграл немца Филиппа Кольшрайбера со счетом 6:4, 6:2, 6:1.

Встреча продолжалась два часа. Шварцман ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 7 брейк-поинтов из 13.

Кольшрайбер выполнил 2 эйса, ни разу не ошибся на подаче и использовал 1 шанс из 2 взять подачу аргентинца.

За выход в четвертьфинал Диего поспорит с победителем матча Карлос Алькарас Гарфия (Испания) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).