Сафиуллин вышел во 2-й круг «Ролан Гаррос»

Россиянинвышел во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису.

На старте турнира 181-я ракетка мира за 2 часа и 48 минут одержал победу над испанцем Карлосом Табернером, занимающим 137-е место в рейтинге ATP — 7:6 (7:4), 1:6, 6:0, 6:2.

Сафиуллин совершил восемь эйсов, сделал одну двойную ошибку и пять раза взял подачу соперника, имея 15 брейк-поинтов.

Табернер выполнил две подачи навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал три из десяти брейк-поинтов.

Соперником Сафиуллин во втором круге «Ролан Гаррос» будет шестая ракетка мира немец Александр Зверев.