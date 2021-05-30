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    Сафиуллин вышел во 2-й круг «Ролан Гаррос»

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    Россиянин Роман Сафиуллин вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису.

    Роман Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин

    На старте турнира 181-я ракетка мира за 2 часа и 48 минут одержал победу над испанцем Карлосом Табернером, занимающим 137-е место в рейтинге ATP — 7:6 (7:4), 1:6, 6:0, 6:2.

    Сафиуллин совершил восемь эйсов, сделал одну двойную ошибку и пять раза взял подачу соперника, имея 15 брейк-поинтов.

    Табернер выполнил две подачи навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал три из десяти брейк-поинтов.

    Соперником Сафиуллин во втором круге «Ролан Гаррос» будет шестая ракетка мира немец Александр Зверев.

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