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    Рублев: Карацев по своему возрасту всегда был одним из первых в России

    Теннис ATP Андрей Рублёв Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал прогресс своего соотечественника Аслана Карацева.

    Аслан Карацев
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    Аслан Карацев

    «Я его знаю с детства. По своему возрасту он всегда был одним из первых в России. Когда у нас были сборы и командные соревнования, мы виделись.

    Мне кажется, в детстве он думал, как и все талантливые дети, что все само сложится.

    Потом, когда время шло, и он не реализовывал ожидания, Аслан стал все по-другому воспринимать, больше работать.

    Возможно, его травмы связаны с тем, что, когда он был молодым и нужно было правильно развивать свое тело, он этого не делал, думая, что все само разрешится.

    Полагаю, к нему пришло понимание, что, помимо таланта, нужно реально пахать. Из этого складывается прогресс, который он сейчас и показывает», — добавил Рублев в интервью «Спорт-Экспрессу».

    Напомним, Андрей Рублев на следующей неделе выступит на «Мастерсе» в Мадриде. Аслан Карацев примет участие на турнире в Лионе.

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