Рублев: Карацев по своему возрасту всегда был одним из первых в России

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал прогресс своего соотечественника Аслана Карацева.

«Я его знаю с детства. По своему возрасту он всегда был одним из первых в России. Когда у нас были сборы и командные соревнования, мы виделись.

Мне кажется, в детстве он думал, как и все талантливые дети, что все само сложится.

Потом, когда время шло, и он не реализовывал ожидания, Аслан стал все по-другому воспринимать, больше работать.

Возможно, его травмы связаны с тем, что, когда он был молодым и нужно было правильно развивать свое тело, он этого не делал, думая, что все само разрешится.

Полагаю, к нему пришло понимание, что, помимо таланта, нужно реально пахать. Из этого складывается прогресс, который он сейчас и показывает», — добавил Рублев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, Андрей Рублев на следующей неделе выступит на «Мастерсе» в Мадриде. Аслан Карацев примет участие на турнире в Лионе.