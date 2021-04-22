Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне

Российский теннисиствышел в четвертьфинал турнира в Барселоне.

В поединке третьего раунда россиянин обыграл испанца Альберта Рамоса-Виньоласа со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4.

Встреча продолжалась два с половиной часа. Рублев выполнил 4 эйса, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 из 10 брейк-поинтов.

Рамос-Виньолас выполнил также 4 эйса, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 6 брейк-поинтов.

За выход в полуфинал россиянин поспорит с победителем встречи между испанцем Роберто Баутистой-Агутом и итальянцем Янником Синнером.