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    Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне

    Теннис ATP Андрей Рублёв Альберт Рамос-Виньолас Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    В поединке третьего раунда россиянин обыграл испанца Альберта Рамоса-Виньоласа со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4.

    Встреча продолжалась два с половиной часа. Рублев выполнил 4 эйса, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 из 10 брейк-поинтов.

    Рамос-Виньолас выполнил также 4 эйса, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 6 брейк-поинтов.

    За выход в полуфинал россиянин поспорит с победителем встречи между испанцем Роберто Баутистой-Агутом и итальянцем Янником Синнером.

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