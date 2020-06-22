Рублев проведет две недели в карантине

Российский теннисистсамоизолируется, несмотря на отрицательный тест на коронавирус.

«То, что сейчас происходит в мире, является нашей ответственностью. Это глобальная проблема, и она затрагивает всех нас.

Нам нужно помочь уменьшить распространение коронавируса. Так что я собираюсь быть на карантине в течение следующих 14 дней. Спасибо за Вашу поддержку», — написал Рублев на своей странице в Twitter.

По ходу турнира в Хорватии, где участвовал Рублев, коронавирус был выявлен у болгарина Григора Димитрова и его тренера, хорвата Борны Чорича, а также у фитнес-тренера сербского теннисиста Новака Джоковича. 0