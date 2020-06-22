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    Рублев проведет две недели в карантине

    Теннис Коронавирус в спорте Андрей Рублёв ATP Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Андрей Рублев самоизолируется, несмотря на отрицательный тест на коронавирус.

    Андрей Рублев
    Андрей Рублев

    «То, что сейчас происходит в мире, является нашей ответственностью. Это глобальная проблема, и она затрагивает всех нас.

    Нам нужно помочь уменьшить распространение коронавируса. Так что я собираюсь быть на карантине в течение следующих 14 дней. Спасибо за Вашу поддержку», — написал Рублев на своей странице в Twitter.

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