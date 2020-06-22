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    Чорич и фитнес-тренер Джоковича заболели коронавирусом

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    Хорватский теннисист Борна Чорич заявил, что после выставочного турнира Новака Джоковича в Задаре у него обнаружили коронавирус.

    Борна Чорич
    Борна Чорич

    «Я хочу, чтобы все, кто контактировал со мной в последние дни, прошли тестирование! Мне очень жаль, что я мог нанести вред!

    Я хорошо себя чувствую, и у меня нет никаких симптомов. Берегите себя и свое здоровье», — написал Чорич на своей странице в Instagram.

    Сербское издание Sportklub сообщило, что кроме Чорича заразились фитнес-тренер Григора Димитрова и фитнес-тренер Джоковича.

    Тесты остальных участников турнира, включая россиянина Андрея Рублева и немца Александра Зверева, отрицательные. Они могут вернуться домой, но должны уйти на обязательную самоизоляцию.

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