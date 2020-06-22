Чорич и фитнес-тренер Джоковича заболели коронавирусом

Хорватский теннисистзаявил, что после выставочного турнирав Задаре у него обнаружили коронавирус.

«Я хочу, чтобы все, кто контактировал со мной в последние дни, прошли тестирование! Мне очень жаль, что я мог нанести вред!

Я хорошо себя чувствую, и у меня нет никаких симптомов. Берегите себя и свое здоровье», — написал Чорич на своей странице в Instagram.

Сербское издание Sportklub сообщило, что кроме Чорича заразились фитнес-тренер Григора Димитрова и фитнес-тренер Джоковича.

Тесты остальных участников турнира, включая россиянина Андрея Рублева и немца Александра Зверева, отрицательные. Они могут вернуться домой, но должны уйти на обязательную самоизоляцию.

Ранее стало известно, что Джокович не захотел сдавать тест на коронавирус и вернулся в Белград. 0