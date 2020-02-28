Звезда с несгибаемым характером. Шарапова не уходит в никуда

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры. 32-летняя спортсменка так и не смогла вернуться на былой уровень после дисквалификации, поэтому была вынуждена сказать теннису «прощай». Мы решили узнать, как на это отреагировали СМИ.

Звезда невиданного уровня

Автор «Советского спорта» Николай Мысин, перечисляя спортивные успехи Марии Шараповой, напомнил, что россиянка взлетела на теннисный олимп всего в 17 лет.

«Апрель 2001 года. Совсем юная Маша Шарапова, которой только-только исполнилось 14 лет, а значит, ей стало можно выступать на взрослых турнирах (но всего несколько раз за сезон) сыграла свой первый матч в Туре. На скромненьких соревнованиях в Сарасоте, штат Флорида — недалеко от места, где она жила и тренировалась. Соперницей российской девочки стала американка Карин Миллер, которая была ровно на 10 лет старше. Итог — 6:7 (2:7), 6:4, 6:4. В пользу Миллер.

Миллер в итоге так и осталась никому не известной спортсменкой, которую если и помнят болельщики, то именно по этой игре. В рейтинге WTA она не поднималась выше 100-й позиции, громких титулов не выигрывала (да и негромких — тоже). А вот Мария уже в 2002-м прошла круг в Индиан-Уэлсе, плюс стала побеждать на ITF-турнирах. В 2003-м взяла первые титулы уровня WTA (в Квебеке и Токио), дебютировала в топ-100. А в 2004-м внезапно покорила Уимблдон, обыграв в финале саму Серену Уильямс. В свои 17 лет!

Так родилась суперзвезда женского тенниса и мирового спорта в целом. Звезда, уровня которой в России не было до этого и нет до сих пор.

Все понимали — ее ждет успешное будущее. И мы знаем, что было потом. А было, в общей сложности, 36 одиночных титулов, карьерный "Большой шлем", первое место в рейтинге, олимпийское серебро Лондона и много-много других достижений.

Билли Джин Кинг Экс-первая ракетка мира С того самого дня, как Мария Шарапова в 17 лет выиграла свой первый титул на «Уимблдоне», она великая чемпионка. Она пятикратная победительница «Больших шлемов» и бывшая первая ракетка мира, а ее успехи в бизнесе впечатляют так же, как и теннисные достижения. Мария, лучшее еще впереди! #БудуСкучатьПоМарии.

Плюс — статус самой известной, популярной и высокооплачиваемой спортсменки планеты на протяжении многих лет (с доходами в районе 22-27 миллионов долларов в год). Шарапову любили звезды, болельщики, спонсоры. А она продолжала любить теннис — несмотря на множество других проектов, ворвавшихся в ее жизнь», — подчеркивает Мысин.

Несгибаемый характер

Павел Ниткин в своем блоге для sports.ru отметил характер Марии Шараповой, которая с 2008 года боролась с травмами, но все равно продолжала играть на высоком уровне.

«С 2008-го карьера Шараповой была еще и постоянной борьбой с травмами. Тогда она перенесла серьезную операцию на плече, из-за которой ей пришлось изменить технику подачи. И с тех пор проблемы с плечом мучили ее постоянно — но она всегда возвращалась.

На микроуровне отдельных матчей ее характер и умение бороться тоже всегда поражали. Один из самых ярких примеров — трехсетовая победа в полуфинале Australian Open-2012 против Петры Квитовой, которая в тот момент была в одной матче от первой строчки рейтинга. Тогда в третьей партии Мария постоянно уступала на подаче, но не сломалась и дожала чешку, которой до этого проиграла финал "Уимблдона".

И такой была вся ее карьера. Даже в безоговорочно проигранном противостоянии с Сереной Уильямс она никогда не сдавалась.

Мария почти всю жизнь прожила в США и чуть ли не с начала карьеры отвечала на вопросы о возможной смене гражданства. Но ответ всегда был один: она русская, чувствует себя россиянкой и гордится этим.

Евгений Кафельников Экс-первая ракетка мира Безусловно, ожидания, которые могли быть у болельщиков после ее возвращения после определенных событий, не были оправданы. Любой уважающий чемпион не хочет потерять имя, которое он заработал на корте, так что ее решение логично. Нужно было немножко раньше сделать, но каждый решает сам. Быть одним из флагманов в женском одиночном теннисе в течение 10-15 лет — такой карьере может позавидовать любой.

И она не отказалась от этой позиции до самого конца, хотя ее принадлежность к России все эти годы ставили под сомнение даже лидеры нашего тенниса: Николай Давыденко еще в 2005-м, а Евгений Кафельников — в 2018-м», — отмечает Ниткин.

Звоночек в Санкт-Петербурге

Журналист «Чемпионата» Алексей Адамов считает, что звоночек о возможном завершении карьеры прозвучал в прошлом году в Санкт-Петербурге, где Мария Шарапова провела всего один матч, а затем снялась из-за травмы плеча.

«Первый после дисквалификации сезон Мария провела достойно: сразу дошла до полуфинала в Штутгарте, победила Халеп на US Open, а осенью завоевала титул в Тяньцзине — последний в карьере. Да, её по-прежнему тревожили проблемы со здоровьем, но болельщики надеялись, что дальше будет только лучше. Однако в 2018-м прорыва не последовало, ожидания поклонников снова и снова превращались в пепел, а в начале 2019 года прозвучал громкий сигнал к тому, что пора уходить.

Организаторам турнира в Санкт-Петербурге удалось заполучить в состав участниц главную звезду в истории российского тенниса. Мария приехала и даже сыграла один матч, но из-за травмы плеча на встречу второго круга с Дарьей Касаткиной не вышла. Многие увидели в поступке Шараповой обман болельщиков, ведь посмотреть на кумира съехались люди со всей России и соседних государств, купившие билеты исключительно ради Марии. С трудом верится, что теннисистка не понимала, что плечо не позволит ей полноценно выступить на турнире.

Новак Джокович Первая ракетка мира Она очень повлияла на спорт — не только на женский или мужской теннис, а на весь. Она до сих пор это делает, и ее влияние сохранится, потому что ее имя и бренд больше, чем только теннисные достижения. Она очень умная девушка, мы давно с ней знакомы. У нее чемпионский менталитет, она никогда не сдается. Она это особенно доказала за последние пять лет. Она столкнулась со многими препятствиями и трудностями, с травмами, ей пришлось через многое пройти, чтобы получить еще один шанс играть и бороться. Она выиграла пять «Больших шлемов» и была первой в мире, она легенда нашего спорта и должна гордиться своими достижениями.

Впрочем, большинство фанатов простили Шараповой и это. Как и странное поражение от Пармантье, и унизительный разгром от Серены. Похоже, они были готовы обманываться и дальше, но Шарапова отважилась признать очевидное и завершить карьеру. Если пятикратная чемпионка турниров серии "Большого шлема" и затянула со своим решением, то не так сильно, как могла бы. И тут дал о себе знать знаменитый волевой характер», — убежден Адамов.

Нераскрытый потенциал

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Олег Шамонаев признал, что за свою карьеру Мария Шарапова добилась многого, но заявил, что она могла рассчитывать на большее.

«Нет смысла перечислять все ее достижения — и так понятно, что по титулам она далеко впереди любого из российских игроков. Как далеко впереди она и по степени популярности. Любой турнир с ее участием или без нее — небо и земля по уровню интереса наших болельщиков. Во всяком случае, до недавнего времени, пока Мария все еще ставила теннис в своей жизни на первое место. По факту она завершила карьеру еще год назад. После этого в основном были рассказы про травмы, снятие с турниров, поражения на ранних раундах, а также великолепные селфи в соцсетях и насыщенная жизнь вне спорта.

И, если отбросить гадания о беременности и прочих радостных событиях в личной жизни Марии, можно констатировать, что сегодня Шарапова лишь оформила то, что на самом деле уже случилось. Просить wild-card на приличные турниры из-за того, что не проходишь в них по рейтингу, — это ниже достоинства лучшей теннисистка планеты, за которую менеджеры самых крутых соревнований были готовы перегрызть друг другу глотки. И в такой ситуации решение повесить ракетку на гвоздь понятно любому здравомыслящему человеку, даже без поправок на травмы, занятость в других проектах и личную жизнь.

Петра Квитова Чешская теннисистка Я знаю, насколько тяжело вернуться и снова играть. У нее было немало травм. Конечно, скорее всего, ей хотелось добиться большего, чем позволил ее организм. Но она выиграла пять «Больших шлемов». Она настоящая чемпионка. А за пределами корта — бизнес-леди. Она многого достигла в жизни, и после завершения карьеры у нее многое впереди. Было приятно играть с ней в туре, вместе выходить на корт. Каждый наш матч становился битвой. Она сильно бьет по мячу. Так что всегда было приятно с ней играть, и я всегда ее уважала. Она невероятный боец и никогда не сдается. Даже играя не слишком хорошо, она все равно верила в себя, продолжала играть агрессивно. Меня это восхищает.

Как бы то ни было, пора подводить итоги. Очевидно, что при всех успехах Шарапова не была идеальна, и не реализовала в теннисе даже половины своего потенциала. Сказались и запущенная юношеская травма плеча, и огромное количество коммерческих проектов, и допинговый скандал. Менеджеры компании IMG с детства растили из нее звезду, и этот проект оказался сверхудачным. В первую очередь потому, что русская девочка оказалась личностью, которая не оставляет равнодушным никого. Все 15 лет вокруг Шараповой полыхали грандиозные страсти», — пишет Шамонаев.

Она не уходит в никуда

Автор «Спорта День за Днем» Анна Коробкова заявила, что Мария Шарапова хорошо подготовилась к спортивной пенсии, поскольку долгие годы работала над собственным брендом.

«Что же дальше? Шарапова уже давно не только спортсменка. Она настоящая медиаперсона, привлекающая к себе внимание даже на вечеринке "Оскара", и у нее есть собственный конфетный бизнес. Завершив карьеру, Мария не столкнется с осознанием, что теннис — единственное, что она умеет, и это не везение. Шарапова всю жизнь работала, искала себя и создавала собственный бренд, чтобы сейчас понимать: она не уходит в никуда, как происходит со многими спортсменами.

Мы еще услышим о Шараповой, и пусть прозвучали слова "Теннис, прощай", она прощается только со своей профессиональной карьерой, а не с теннисом вообще.

Что теперь связывает Марию с Россией? Многие уже давно считают ее номинальной русской, потому что в 1995 году она переехала в США и вот уже двадцать пять лет живет там.

Естественно, завершение карьеры ничего не изменит. Мария не переедет обратно в Россию и продолжит жить в Лос-Анджелесе, где у нее современный трехэтажный дом.

Стефанос Циципас Греческий теннисист Мы встречались с ней в прошлом году, немного поговорили. У нее был тот же физиотерапевт, что у меня сейчас. У меня русские корни, можно сказать, я понимаю ее подход, ее отношение к теннису. В детстве я смотрел ее матчи, помню, как она выиграла «Уимблдон», когда ей было лет 20. Ей было 17? Невероятно, я это помню. У нее была отличная карьера, которой многие могут позавидовать. Конечно, ее опередила Серена, другая великая спортсменка. Я бы сказал, что она лучшая после Серены. У нее была замечательная карьера: большие победы, большие достижения. Думаю, она многое сделала для нашего спорта.

Больше не будет российского флага напротив фамилии Шараповой и матчей за сборную на Кубке Федераций. Значит, все? Последняя связь с Россией потеряна? Мария могла множество раз сменить гражданство на американское, но не сделала этого», — напоминает Коробкова. 0