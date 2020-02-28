Звезда с несгибаемым характером. Шарапова не уходит в никуда

Звезда невиданного уровня
Автор «Советского спорта» Николай Мысин, перечисляя спортивные успехи Марии Шараповой, напомнил, что россиянка взлетела на теннисный олимп всего в 17 лет.
«Апрель 2001 года. Совсем юная Маша Шарапова, которой только-только исполнилось 14 лет, а значит, ей стало можно выступать на взрослых турнирах (но всего несколько раз за сезон) сыграла свой первый матч в Туре. На скромненьких соревнованиях в Сарасоте, штат Флорида — недалеко от места, где она жила и тренировалась. Соперницей российской девочки стала американка Карин Миллер, которая была ровно на 10 лет старше. Итог — 6:7 (2:7), 6:4, 6:4. В пользу Миллер.
Миллер в итоге так и осталась никому не известной спортсменкой, которую если и помнят болельщики, то именно по этой игре. В рейтинге WTA она не поднималась выше 100-й позиции, громких титулов не выигрывала (да и негромких — тоже). А вот Мария уже в 2002-м прошла круг в Индиан-Уэлсе, плюс стала побеждать на ITF-турнирах. В 2003-м взяла первые титулы уровня WTA (в Квебеке и Токио), дебютировала в топ-100. А в 2004-м внезапно покорила Уимблдон, обыграв в финале саму Серену Уильямс. В свои 17 лет!
Так родилась суперзвезда женского тенниса и мирового спорта в целом. Звезда, уровня которой в России не было до этого и нет до сих пор.
Все понимали — ее ждет успешное будущее. И мы знаем, что было потом. А было, в общей сложности, 36 одиночных титулов, карьерный "Большой шлем", первое место в рейтинге, олимпийское серебро Лондона и много-много других достижений.
Плюс — статус самой известной, популярной и высокооплачиваемой спортсменки планеты на протяжении многих лет (с доходами в районе 22-27 миллионов долларов в год). Шарапову любили звезды, болельщики, спонсоры. А она продолжала любить теннис — несмотря на множество других проектов, ворвавшихся в ее жизнь», — подчеркивает Мысин.
Несгибаемый характер
Павел Ниткин в своем блоге для sports.ru отметил характер Марии Шараповой, которая с 2008 года боролась с травмами, но все равно продолжала играть на высоком уровне.
«С 2008-го карьера Шараповой была еще и постоянной борьбой с травмами. Тогда она перенесла серьезную операцию на плече, из-за которой ей пришлось изменить технику подачи. И с тех пор проблемы с плечом мучили ее постоянно — но она всегда возвращалась.
На микроуровне отдельных матчей ее характер и умение бороться тоже всегда поражали. Один из самых ярких примеров — трехсетовая победа в полуфинале Australian Open-2012 против Петры Квитовой, которая в тот момент была в одной матче от первой строчки рейтинга. Тогда в третьей партии Мария постоянно уступала на подаче, но не сломалась и дожала чешку, которой до этого проиграла финал "Уимблдона".
И такой была вся ее карьера. Даже в безоговорочно проигранном противостоянии с Сереной Уильямс она никогда не сдавалась.
Мария почти всю жизнь прожила в США и чуть ли не с начала карьеры отвечала на вопросы о возможной смене гражданства. Но ответ всегда был один: она русская, чувствует себя россиянкой и гордится этим.
И она не отказалась от этой позиции до самого конца, хотя ее принадлежность к России все эти годы ставили под сомнение даже лидеры нашего тенниса: Николай Давыденко еще в 2005-м, а Евгений Кафельников — в 2018-м», — отмечает Ниткин.
Звоночек в Санкт-Петербурге
Журналист «Чемпионата» Алексей Адамов считает, что звоночек о возможном завершении карьеры прозвучал в прошлом году в Санкт-Петербурге, где Мария Шарапова провела всего один матч, а затем снялась из-за травмы плеча.
«Первый после дисквалификации сезон Мария провела достойно: сразу дошла до полуфинала в Штутгарте, победила Халеп на US Open, а осенью завоевала титул в Тяньцзине — последний в карьере. Да, её по-прежнему тревожили проблемы со здоровьем, но болельщики надеялись, что дальше будет только лучше. Однако в 2018-м прорыва не последовало, ожидания поклонников снова и снова превращались в пепел, а в начале 2019 года прозвучал громкий сигнал к тому, что пора уходить.
Организаторам турнира в Санкт-Петербурге удалось заполучить в состав участниц главную звезду в истории российского тенниса. Мария приехала и даже сыграла один матч, но из-за травмы плеча на встречу второго круга с Дарьей Касаткиной не вышла. Многие увидели в поступке Шараповой обман болельщиков, ведь посмотреть на кумира съехались люди со всей России и соседних государств, купившие билеты исключительно ради Марии. С трудом верится, что теннисистка не понимала, что плечо не позволит ей полноценно выступить на турнире.
Впрочем, большинство фанатов простили Шараповой и это. Как и странное поражение от Пармантье, и унизительный разгром от Серены. Похоже, они были готовы обманываться и дальше, но Шарапова отважилась признать очевидное и завершить карьеру. Если пятикратная чемпионка турниров серии "Большого шлема" и затянула со своим решением, то не так сильно, как могла бы. И тут дал о себе знать знаменитый волевой характер», — убежден Адамов.
Нераскрытый потенциал
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Олег Шамонаев признал, что за свою карьеру Мария Шарапова добилась многого, но заявил, что она могла рассчитывать на большее.
«Нет смысла перечислять все ее достижения — и так понятно, что по титулам она далеко впереди любого из российских игроков. Как далеко впереди она и по степени популярности. Любой турнир с ее участием или без нее — небо и земля по уровню интереса наших болельщиков. Во всяком случае, до недавнего времени, пока Мария все еще ставила теннис в своей жизни на первое место. По факту она завершила карьеру еще год назад. После этого в основном были рассказы про травмы, снятие с турниров, поражения на ранних раундах, а также великолепные селфи в соцсетях и насыщенная жизнь вне спорта.
И, если отбросить гадания о беременности и прочих радостных событиях в личной жизни Марии, можно констатировать, что сегодня Шарапова лишь оформила то, что на самом деле уже случилось. Просить wild-card на приличные турниры из-за того, что не проходишь в них по рейтингу, — это ниже достоинства лучшей теннисистка планеты, за которую менеджеры самых крутых соревнований были готовы перегрызть друг другу глотки. И в такой ситуации решение повесить ракетку на гвоздь понятно любому здравомыслящему человеку, даже без поправок на травмы, занятость в других проектах и личную жизнь.
Как бы то ни было, пора подводить итоги. Очевидно, что при всех успехах Шарапова не была идеальна, и не реализовала в теннисе даже половины своего потенциала. Сказались и запущенная юношеская травма плеча, и огромное количество коммерческих проектов, и допинговый скандал. Менеджеры компании IMG с детства растили из нее звезду, и этот проект оказался сверхудачным. В первую очередь потому, что русская девочка оказалась личностью, которая не оставляет равнодушным никого. Все 15 лет вокруг Шараповой полыхали грандиозные страсти», — пишет Шамонаев.
Она не уходит в никуда
Автор «Спорта День за Днем» Анна Коробкова заявила, что Мария Шарапова хорошо подготовилась к спортивной пенсии, поскольку долгие годы работала над собственным брендом.
«Что же дальше? Шарапова уже давно не только спортсменка. Она настоящая медиаперсона, привлекающая к себе внимание даже на вечеринке "Оскара", и у нее есть собственный конфетный бизнес. Завершив карьеру, Мария не столкнется с осознанием, что теннис — единственное, что она умеет, и это не везение. Шарапова всю жизнь работала, искала себя и создавала собственный бренд, чтобы сейчас понимать: она не уходит в никуда, как происходит со многими спортсменами.
Мы еще услышим о Шараповой, и пусть прозвучали слова "Теннис, прощай", она прощается только со своей профессиональной карьерой, а не с теннисом вообще.
Что теперь связывает Марию с Россией? Многие уже давно считают ее номинальной русской, потому что в 1995 году она переехала в США и вот уже двадцать пять лет живет там.
Естественно, завершение карьеры ничего не изменит. Мария не переедет обратно в Россию и продолжит жить в Лос-Анджелесе, где у нее современный трехэтажный дом.
Больше не будет российского флага напротив фамилии Шараповой и матчей за сборную на Кубке Федераций. Значит, все? Последняя связь с Россией потеряна? Мария могла множество раз сменить гражданство на американское, но не сделала этого», — напоминает Коробкова. 0