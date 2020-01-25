Надаль уверенно разобрался с Карреньо-Бустой

Испанский теннисиствышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

Первый номер посева в третьем раунде разгромил соотечественника Пабло Карреньо-Бусту со счетом 6:1, 6:2, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. Надаль 9 раз подал навылет и не допустил ни одной двойной ошибки, реализовав 5 брейк-поинтов из 10.

Его соперник выполнил 6 эйсов и допустил одну двойную ошибку. Брейк-поинтов у Карреньо-Бусты не было.

В четвертом круге Australian Open Надаль сыграет с победителем матча Ник Кирьос (Австралия) — Карен Хачанов (Россия). 0