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    Надаль уверенно разобрался с Карреньо-Бустой

    Теннис Australian Open ATP Рафаэль Надаль Пабло Карреньо-Буста Прогнозы на теннис
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

    Рафаэль Надаль
    Рафаэль Надаль

    Первый номер посева в третьем раунде разгромил соотечественника Пабло Карреньо-Бусту со счетом 6:1, 6:2, 6:4.

    Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. Надаль 9 раз подал навылет и не допустил ни одной двойной ошибки, реализовав 5 брейк-поинтов из 10.

    Его соперник выполнил 6 эйсов и допустил одну двойную ошибку. Брейк-поинтов у Карреньо-Бусты не было.

    В четвертом круге Australian Open Надаль сыграет с победителем матча Ник Кирьос (Австралия) — Карен Хачанов (Россия). 0

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