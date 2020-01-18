Медведев: Я буду доволен выходом в четвертьфинал Australian Open

Российский теннисистподелился ожиданиями от своего выступления на Открытом чемпионате Австралии — 2020.

«Хороший результат на Australian Open — это победа. Но если вы спросите меня, чему я буду рад, то, конечно, это зависит от того, с кем играешь и кому проигрываешь. Я бы сказал, что буду доволен четвертьфиналом. Я хочу выиграть любой турнир, в котором участвую.

Я думаю, что улучшил свою игру. Конечно, я стал другим. Это не связано с рейтингом. Я бы сказал, что все меняются каждый год. Конечно, я стал другим человеком, показываю другую игру. Главное — я получил уверенность в своей игре и знаю, что делать на корте. Это сильно изменилось за последний год», — приводит слова Медведева The Age.

Напомним, Медведев в первом круге Australian Open 21 января сыграет с американцем Франсисом Тиафо, который занимает 49-е место в рейтинге ATP. 0