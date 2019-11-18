Ассоциация теннисистов-профессионалов на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг сильнейших игроков мира.

Россиянин Даниил Медведев завершил сезон в статусе пятой ракетки мира, пропустив вперед австрийца Доминика Тима после Итогового чемпионата ATP.

Медведев на турнире в Лондоне потерпел три поражения на групповом этапе, тогда как Тим дошел до финала, где уступил греку Стефаносу Циципасу.

Испанец Рафаэль Надаль в пятый раз в карьере завершил сезон на первом месте в рейтинге ATP. Надаль стал пятым теннисистом, которому удавалось завершить сезон на первой строчке не менее пяти раз в карьере.

Рейтинг АТР от 18 ноября:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9985 очков,

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9145,

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6590,

4 (5). Доминик Тим (Австрия) — 5825,

5 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5705,

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5300,

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3345,

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2870,

9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2540,

10 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 2530...

17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1840...

23 (23). Андрей Рублев (Россия) — 1584. 0