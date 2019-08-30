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    US Open. Победы Федерера и Плишковой, вылет Нисикори

    Результаты матчей пятого игрового дня на Открытом чемпионате США

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    В пятницу, 30 августа, на US Open проходят матчи третьего круга в мужском и женском одиночном разрядах.

    Мужчины

    Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Дэниэл Эванс (Великобритания) — 6:2, 6:2, 6:1

    Швейцарец Роджер Федерер пробился в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису.

    В матче третьего круга пятикратный чемпион US Open разгромил британца Даниэля Эванса со счетом 6:2, 6:2, 6:1.

    Роджер сделал 10 эйсов и семь брейков, ошибившись при подаче один раз. Эванс реализовал один брейк-пойнт, допустив четыре двойные ошибки.

    Этот матч стал первым на турнире для Федерера, который он выиграл в трех сетах. В двух предыдущих раундах он играл по четыре партии.

    Его следующим соперником станет победитель матча Давид Гоффин (Бельгия) — Пабло Каррено-Буста (Испания).

    Алекс Де Минаур (Австралия) — Кеи Нисикори (Япония) — 6:2, 6:4, 2:6, 6:3

    Седьмая ракетка мира, японский теннисист Кеи Нисикори, в третьем круге US Open потерпел поражение от австралийца Алекса Де Минаура — 2:6, 4:6, 6:2, 3:6.

    За 2 часа 48 минут матча Кеи сделал три эйса и пять брейков, семь раз ошибившись при подаче. Австралиец пять раз подал навылет и реализовал семь брейк-пойнтов, допустив семь двойных ошибок.

    В четвёртом круге Открытого первенства США Де Минаур сыграет или с болгарином Григором Димитровым, или с поляком Камилом Майхржаком.﻿

    Женщины

    Каролина Плишкова (Чехия, 3) — Онс Жабер (Тунис) — 6:1, 4:6, 6:4

    Чешская теннисистка Каролина Плишкова пробилась в следующий раунд Открытого чемпионата США.

    В третьем раунде она не без труда обыграла представительницу Туниса Онс Жабер со счетом 6:1, 4:6, 6:4.

    Встреча между соперницами продолжалась 2 часа 5 минут. По ходу матча Жабер неоднократно получала медицинскую помощь.

    За выход в четвертьфинал третья ракетка мира поспорит с победительницей матча Йоханна Конта (Великобритания) — Чжан Шуай (Китай).

    Напомним, что в 2016 году Плишкова играла в финале US Open, где проиграла немке Ангелик Кербер.

    Петра Мартич (Хорватия) — Анастасия Севастова (Латвия) — 6:4, 6:3

    Латвийская теннисистка Анастасия Севастова в третьем круге US Open не смогла победить хорватку Петру Мартич — 4:6, 3:6.

    За 1 час 26 минут матча Севастова сделала три эйса и один брейк, трижды ошибившись при подаче. Хорватская теннисистка трижды подала навылет и реализовала три брейк-пойнта, допустив две двойные ошибки.

    В четвёртом круге Открытого первенства США Мартич сыграет или с американкой Сереной Уильямс, или с чешкой Каролиной Муховой.﻿ 0

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