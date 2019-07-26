Рублев пробился в полуфинал турнира в Гамбурге

Российский теннисиствышел в полуфинал турнира в немецком Гамбурге.

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В четвертьфинальном поединке Рублев обыграл первого сеяного Доминика Тима из Австрии.

Матч длился 1 час 47 минут и завершился победой Рублева со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).

По ходу встречи россиянин дважды подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

Отметим, что Рублев во второй раз в карьере победил теннисиста из топ-10 рейтинга ATP.

Соперником Рублева по полуфиналу станет победитель встречи Фабио Фоньини (Италия) — Пабло Карреньо Буста (Испания). 0