Рублев вышел во второй круг турнира в Хорватии

Российский теннисистс победы стартовал на турнире ATP в хорватском Умаге.

В поединке первого круга Рублев, 76-я ракетка мира, в двух сетах обыграл представителя Голландии Робина Хасе, занимающего 78-е место в рейтинге ATP, со счетом 6:3, 6:2.

Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут. За это время 21-летний Рублев выполнил четыре эйса, один раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 32-летний Хасе дважды подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и не сделал ни одного брейка.

Во втором круге россиянин встретится с сеяным на турнире под четвертым номером сербом Душаном Лайовичем. 0