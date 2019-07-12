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    Федерер победил Надаля в полуфинале Уимблдона

    Уимблдон ATP Роджер Федерер Рафаэль Надаль
    Швейцарский теннисист Роджер Федерер пробился в финал Уимблдонского турнира.

    Роджер Федерер
    Роджер Федерер

    В полуфинальном поединке второй номер посева одолел испанца Рафаэля Надаля со счетом 7:6 (7:3), 1:6, 6:3, 6:4.

    Теннисисты провели на корте 3 часа 5 минут. Федерер выполнил 14 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-поинта из 10.

    На счету Надаля 10 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-поинта из 8.

    Швейцарец дожал соперника с пятого матчбола, отыграв один брейк-поинт на подаче при счете 4:5 в четвертой партии.

    Счет в личном противостоянии Федерера и Надаля в официальных матчах стал 24:16 в пользу Рафы.

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