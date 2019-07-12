Федерер победил Надаля в полуфинале Уимблдона

Швейцарский теннисистпробился в финал Уимблдонского турнира.

В полуфинальном поединке второй номер посева одолел испанца Рафаэля Надаля со счетом 7:6 (7:3), 1:6, 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 3 часа 5 минут. Федерер выполнил 14 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-поинта из 10.

На счету Надаля 10 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-поинта из 8.

Швейцарец дожал соперника с пятого матчбола, отыграв один брейк-поинт на подаче при счете 4:5 в четвертой партии.

Счет в личном противостоянии Федерера и Надаля в официальных матчах стал 24:16 в пользу Рафы.

Роджер может завоевать девятый титул на Уимблдоне, если в финале победит серба Новака Джоковича. 0