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    Свитолина впервые в карьере пробилась в полуфинал Уимблдона

    Уимблдон Элина Свитолина WTA
    Украинка Элина Свитолина впервые в карьеры вышла в полуфинал турнира «Большого шлема» Уимблдон.

    Элина Свитолина
    Элина Свитолина

    В четвертьфинальном матче украинская теннисистка за полтора часа обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову — 7:5, 6:4.

    Свитолина дважды подала навылет, реализовала шесть из 11 брейк-пойнтов и допустила одну двойную ошибку.

    На счету Муховой четыре реализованных брейк-пойнтов, а также одна двойная ошибка.

    В полуфинале Свитолина сыграет с румынкой Симоной Халеп.

    Выход в полуфинал Уимблдона стал наивысшим достижением 24-летней украинской теннисистки на турнирах серии Большого шлема.

    Ранее Свитолина дважды доходила до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии (2018 и 2019 годы) и два раза играла в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции (2015, 2017). 0

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