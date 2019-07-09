Свитолина впервые в карьере пробилась в полуфинал Уимблдона

Украинкавпервые в карьеры вышла в полуфинал турнира «Большого шлема» Уимблдон.

В четвертьфинальном матче украинская теннисистка за полтора часа обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову — 7:5, 6:4.

Свитолина дважды подала навылет, реализовала шесть из 11 брейк-пойнтов и допустила одну двойную ошибку.

На счету Муховой четыре реализованных брейк-пойнтов, а также одна двойная ошибка.

В полуфинале Свитолина сыграет с румынкой Симоной Халеп.

Выход в полуфинал Уимблдона стал наивысшим достижением 24-летней украинской теннисистки на турнирах серии Большого шлема.

Ранее Свитолина дважды доходила до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии (2018 и 2019 годы) и два раза играла в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции (2015, 2017). 0